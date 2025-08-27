Alguer.it
S.A. 13:18
Urban arte e skate: workshop ad Alghero
Domenica 31 agosto, dalle 17:00 alle 20:00 si terranno presso lo skatepark di via Don Minzoni workshop di skate, di urban art con l’artista Mala, laboratori e un piccolo rinfresco per salutare l’estate
Urban arte e skate: workshop ad Alghero

ALGHERO - La città si colora ancora di urban culture, con la 1ª edizione del festival internazionale di Urban Art ad Alghero che si chiude con un pomeriggio all’insegna di skate, murales e street culture presso lo skatepark di via Don Minzoni, nel quartiere della Pietraia. L’evento è organizzato da Weak Skateboards e da Spaziovivo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e della Fondazione di Sardegna. Domenica 31 agosto, dalle 17:00 alle 20:00 si terranno workshop di skate, di urban art con l’artista Mala, laboratori e un piccolo rinfresco per salutare l’estate. L’ABC, Alghero Bella City Urban Festival 2025 ha perso il via nel mese di Luglio con laboratori e murales partecipati a cura di Elena Muresu presso l’Oratorio della Chiesa di Santa Maria La Palma, nella parete di via Michelangelo lato stadio Mariotti, con la partecipazione di 40 writers, e con Convention writers + Residenza d’artista e trasformazione colorata di alcune edicole cittadine, abbinate laboratori gratuiti per ragazzi e adulti.
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
29 agosto
«Criminalità: serve un sindaco presente»
29 agosto
Cabina in tilt: ristoranti ancora chiusi in centro storico



