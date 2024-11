S.A. 19 maggio 2023 Al duomo di Sassari due orchestre in scena Domenica 21 maggio la cattedrale di San Nicola a Sassari ospiterà il concerto delle orchestre d’archi del Conservatorio “Canepa” e del liceo musicale “Azuni” di Sassari



SASSARI - Suonare per crescere, collaborare, ognuno con le proprie competenze ma con l’intento comune di fare musica insieme, offrendola alla città nel cuore del centro storico. Con questo spirito il Conservatorio “Canepa” e il Liceo Musicale “Azuni” di Sassari tornano dopo un anno a riunirsi per un concerto aperto al pubblico. L’appuntamento è per domenica 21 maggio alle 20,30 nella cattedrale di San Nicola a Sassari: l’evento “L’orchestra d’archi – Sonorità a confronto” metterà fianco a fianco gli allievi del Conservatorio e i giovani studenti del Liceo in un programma che comprende la celebre “Aria sulla quarta corda”, dalla Suite n. 3 in re maggiore BWV1068 di Johann Sebastian Bach, il Concerto in la minore RV522 per due violini, archi e continuo di Antonio Vivaldi, l’Andante lirico in re maggiore di Max Reger, “Kol Nidrei” op. 47 per violoncello e orchestra d’archi di Max Bruch e “St. Paul Suite” di Gustav Holst.



Saranno 26 i ragazzi, 12 del “Canepa” e 14 dell’Azuni – questi ultimi preparati dai docenti Gioele Lumbau e Alessio Manca –, impegnati nell’orchestra guidata da Mattia Rondelli, docente di Esercitazioni orchestrali del Conservatorio. Per il Liceo suoneranno Anna Mura, Chiara Casula, Maria Campus, Daniele Mezzano, Chiara Oggiano, Livia Invento, Pietro Piredda, Silvia Borra, Edoardo Usai (violini); Viola Chiavetta, Riccardo Cherchi (viole); Andrea Mulas, Ilenia Piras (violoncelli); Alessio Chessa (contrabbasso). Per il Conservatorio, l’orchestra sarà formata da Mare Astena, Federica Nuvoli, Mila Onni, Marco Pinna, Matilda Saccardi, Eduardo Braito Testa (violini); Enrica Marini (viola); Leonardo Inzaina, Marta Piras, Anita Zucca (violoncelli); Gabriele Fais (contrabbasso); Alice Medas (clavicembalo). Il concerto, in questa forma, è alla sua seconda edizione: l’anno scorso al suo esordio si tenne nella chiesa di Santa Maria.