S.A. 25 maggio 2023 Tc Alghero: vittoria finale in Serie C Sui campi in green set del circolo di Maria Pia, le padrone di casa si sono imposte per 3-1 sullo Sporting Ct Quartu e hanno chiuso il campionato regionale



ALGHERO - Il Tc Alghero chiude il campionato regionale di Serie C di tennis femminile a squadre con una vittoria. Sui campi in green set del circolo di Maria Pia, le padrone di casa si sono imposte per 3-1 sullo Sporting Ct Quartu. In singolare sono arrivate le vittorie di Floriana Monti (6-2, 6-1 su Anna Maria Valli) e di Sara D'Alessandro (1-6, 7-5, 6-3 su Alice Spiga), mentre Elisa Puggioni ha perso (6-2, 6-0 contro Gaia Schirru).



A chiudere i conti, la vittoria di Monti e Claudia Bardino nel doppio, per il ritiro delle avversarie. Con questo risultato, le algheresi chiudono al terzo posto, a due punti dalle confermate campionesse regionali del Ct Decimomannu e a una sola lunghezza dal Tc Cagliari, secondo,



Per i ragazzi del Tc Alghero, invece, la stagione non è finita. Infatti, domenica, alle 9, a Maria Pia, saranno impegnati contro il Tc Arzachena nei playout salvezza. Il match di ritorno è in programma sette giorni dopo, nella cittadina smeraldina.



Nella foto: Floriana Monti