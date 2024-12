S.A. 29 maggio 2023 Ultimo corso per meccatronico a Sassari La frequenza al corso ed il relativo superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato regionale che abilita presso le Camere di Commercio per l’attività di meccatronica



SASSARI - In Confartigianato a Sassari ultimo corso di formazione obbligatoria per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazione ex legge 224/2012. Tale legge, in vigore dal 5 gennaio 2013 ha modificato l’articolo 1 della legge 122/92 concernente l’attività di autoriparazione ed ha previsto l’unificazione nella nuova sezione della “meccatronica” di due sezioni (“meccanica motoristica “ ed “elettrauto”). La nuova normativa contiene, inoltre, le disposizioni per l’attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell’attività e prevede l’abilitazione automatica allo svolgimento dell’attività di meccatronica per le autofficine che al 5 gennaio 2013 erano già abilitate sia all’attività di meccanica-motoristica che a quella di elettrauto; di conseguenza queste imprese non devono provvedere a nessun tipo di adempimento.



Alle imprese che al 5 gennaio 2013 erano invece abilitate alla sola attività di “elettrauto” o alla sola attività di “meccanica-motoristica” la normativa consente di proseguire l’attività fino al 4 gennaio 2024 (siamo in attesa di aggiornamenti del Ministero su eventuali proroghe) ed impone alle persone preposte alla gestione tecnica, qualora entro il 4 gennaio 2023 non siano in possesso di uno dei requisiti tecnico professionali abilitanti all’esercizio dell’attività di meccatronica, la frequenza con esito positivo di un corso professionale relativo all’abilitazione non posseduta (meccanica/motoristica o elettrauto).



La frequenza al corso ed il relativo superamento della prova d’esame finale consentirà alle imprese di ottenere l’attestato regionale che abilita presso le Camere di Commercio per l’attività di meccatronica. Per venire incontro a tutte quelle imprese che non si siano ancora adeguate, la Confartigianato provinciale di Sassari ha aperto le adesioni al corso citato che si svolgerà per la parte teorica in modalità FAD (formazione a distanza). Per informazioni e per le modalità di adesione contattare la Confartigianato provinciale di Sassari – Ufficio Categorie al n° 079 280698.