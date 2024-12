S.A. 29 maggio 2023 Tennis, torneo giovanile: i vincitori ad Alghero Nonostante il maltempo, si sono conclusi regolarmente i tabelloni giovanili validi per la Prova di qualificazione ai Campionati italiani 2023-secondo Memorial Matteo Cannavera



ALGHERO - Il tennis più forte del maltempo. Quasi cento giovani iscritti hanno festosamente invaso i campi in green set del Tc Alghero per affrontarsi nella Prova di qualificazione ai Campionati italiani 2023-secondo Memorial Matteo Cannavera. Dieci i tabelloni allestiti dai giudici arbitro Giovanni Delogu e Giuseppe Calise. Nell'Under 11 femminile ha vinto Maria Sini (Tc Cagliari) su Eleonora Pia (Tc Porto Torres), mentre la finale maschile si è rivelata un derby targato Tc 70 Oristano, con Leonardo Franzinu vincente su Francesco Carboni.



Per l'Under 12 femminile, Sara Oppo (Quattro Mori Tennis Team) ha battuto Giulia Putzu (Accademia Tennis Sassari), mentre Tommaso Nurra (Accademia Tennis Sassari) ha avuto la meglio su Rocco Pecchia (Tc Ghilarza).

Nell'Under 13 femminile vince Giorgia Cadoni (Tc 70 Oristano) su Irene Sanna (Ntc Margine Rosso), mentre il maschile ha visto Daniel Frasconi (Tc Terranova) battere Mattia Ceccarelli (Ct Decimomannu).



In Under 14 femminile vittoria per Sofia Del Balzo Ruini (Ct Decimomannu) su Eleonora Atzei (Quattro Mori) e per Lorenzo Rocco su Cristian Pilia nella sfida tra alfieri del Tc Cagliari. Infine, nell'Under 15, vittorie nel femminile di Carolina Giua (Accademia Tennis Sassari) su Valeria Barlini Pischedda (Tc Cagliari) e di Cristian Musselli (Tc Terranova) su Marco Mura (Torres Tennis).



Nella foto: Eleonora Atzei e Sofia Del Balzo