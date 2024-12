Cor 1 giugno 2023 Wheelchair Tennis: gran finale ad Alghero La pioggia rallenta, ma non ferma l´Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il primo dei due tornei Futures in programma da oggi a lunedì 5 giugno sui campi in green set del Tc Alghero



ALGHERO - La pioggia rallenta, ma non ferma l'Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il primo dei due tornei Futures in programma da oggi a lunedì 5 giugno sui campi in green set del Tc Alghero, organizzato dalla Smile and Friends onlus, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo e con la partnership di èAmbiente. Oggi gran finale sui campi in green set del Tc Alghero.



Il tabellone maschile perde il suo favorito sulla soglia delle semifinali. L'argentino Ezequiel Casco, numero 1 del seeding, è stato eliminato 6-3, 6-4 nei quarti di finale dal thailandese Worakit Daengchuen (8). Contro di lui ci sarà il cileno Jaime Sepulveda (5), che ha regolato 6-2, 6-4 il giapponese Shogo Takano (3), stanco dopo la battaglia del mattino, quando aveva concluso il suo ottavo Lo stesso Takano aveva concluso l'ottavo 6-4, 3-6, 7-6(3) contro l'elvetico Raphael Gremion. Derby olandese nella parte bassa del tabellone. La testa di serie numero 7 Robin Groenewoud ha battuto con un doppio 6-4 il thailandese Naluemitr Benkhunthod, mentre l'eterno Martin Legner, austriaco numero 2 del tabellone, si è fatto sorprendere 6-3, 7-5 da Maarten Ter Hofte (6), che in apertura di giornata aveva concluso positivamente il suo ottavo contro l'argentino Matias Dagosto, 7-6(4), 6-1



La finale femminile vedrà in campo la cinese Jinlian Huang e la statunitense Elizabeth Williams. L'asiatica, attualmente non presente nelle classifiche mondiali, ma numero 15 Itf nel 2017, quando proprio sui campi di Maria Pia vinse il titolo mondiale con la sua Nazionale, non ha avuto difficoltà contro la testa di serie numero 4 Giulia Valdo (6-1, 6-0), mentre l'americana (2) ha regolato 6-1, 6-0 l'austriaca Christina Pesendorfer (3). Nelle semifinali Quad, il favorito Alberto Saja, unica testa di serie ancora in gara, non ha avuto difficoltà ad arrivare in finale, superando Ivano Boriva 6-1, 6-0. Tra lui e il titolo ora c'è la wild card elvetica Giuliano Carnovali, che ha battuto 6-3, 6-2 il francese Justin Michel. Finali anche in doppio. Nel femminile, la ploaghese Marianna Lauro e l'austriaca Christina Pesendorfer sfideranno per il titolo Giulia Valdo e l'israeliana Shiran Madar.