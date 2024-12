S.A. 2 giugno 2023 Ad Alghero le finali Open Wheelchair Tennis Il cileno Jaime Sepulveda, la cinese Jinlian Huang e il campione italiano Alberto Saja hanno vinto il primo dei due tornei Futures in programma fino a lunedì 5 giugno sui campi in green set del Tc Alghero



ALGHERO - L'Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour ha i suoi dominatori. Il cileno Jaime Sepulveda, la cinese Jinlian Huang e il campione italiano Alberto Saja hanno vinto il primo dei due tornei Futures in programma fino a lunedì 5 giugno sui campi in green set del Tc Alghero, organizzato dalla Smile and Friends onlus, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo e con la partnership di è Ambiente.



Il tabellone maschile ha visto la vittoria del sudamericano Sepulveda, testa di serie numero 5, che ha prima 4-6, 6-4, 6-4 in semifinale il thailandese Worakit Daengchuen (8), e poi 7-6(3), 7-5 in finale l'olandese Robin Groenewoud (7). La semifinale della parte bassa del tabellone è stata tutta orange, con Groenewould vincente 6-1, 4-6, 7-5 sul connazionale Maarten Ter Hofte (6). Il torneo femminile è stato dominato da Huang. Una sorpresa solo dal punto di vista numerico, visto che l'asiatica non è attualmente presente nella classifica mondiale.



Ma Huang, ferma per alcune stagioni, è stata numero 15 Itf nel 2017, quando proprio sui campi di Maria Pia vinse il titolo mondiale con la sua Nazionale. In finale ha regolato 6-1, 6-0 la statunitense Elizabeth Williams, numero 2 del seeding. Tutto secondo pronostico tra i Quad, con il favorito della vigilia Saja che ha superato 6-0, 6-2 la wild card elvetica Giuliano Carnovali. Il titolo del doppio femminile è andato alla ploaghese Marianna Lauro in coppia con l'austriaca Christina Pesendorfer, 6-2, 6-0 sull'abruzzese Giulia Valdo e sull'israeliana Shiran Madar.

Nel Quad, finale tutta italiana vinta da Saja e Ivan Boriva, che non hanno concesso giochi a Davide Giozet e Massimo Girardello. Da oggi, via al Riviera del Corallo Open.





Nella foto: la premiazione del doppio