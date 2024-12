Cor 10 giugno 2023 Festa della Musica ad Alghero col testimonial 2023: Enrico Rava Una festa che vedrà Alghero tra le città protagoniste in Italia, con una settimana intera di eventi, dal 20 al 26 giugno. Niccolò Fabi, Mario Tozzi ed Enzo Favata, Francesco Cicchella, Piero Marras. Andrea Delogu rilancia il primo grande festival estivo



ALGHERO - Ancora una volta, nel giorno del solstizio d’estate, la musica invade senza barriere strade, piazze, cortili, chiostri. E' la Festa della Musica, un momento di forte aggregazione del tessuto sociale italiano che rafforza i valori della cittadinanza a livello locale, migliorando e favorendo un rapporto positivo fra cittadinanza e Amministrazione. Una giornata in cui mettere in risalto e promuovere i musicisti. Una festa che vedrà Alghero tra le città protagoniste in Italia, con una settimana intera di eventi, dal 20 al 26 giugno: un calendario ricco e variegato farà da cornice all'evento clou del 21 giugno, quando il palco del Quarter (ore 21.30) ospiterà il grande concerto del testimonial di questa edizione 2023. Enrico Rava, jazzista italiano apprezzato a livello internazionale, da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti. Seguirà una Big band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Ma anche Niccolò Fabi, Mario Tozzi ed Enzo Favata, Francesco Cicchella, Piero Marras. «L’estate algherese si apre con una grande festa che coinvolge tutta la città - commenta il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu - che rappresenterà il filo conduttore di una programmazione ricchissima e di qualità che dalle prossime settimane per due mesi invaderà la Riviera del Corallo: la musica, l'arte, il teatro. Luoghi diversi e generi diversi per un calendario diffuso di appuntamenti musicali e un’offerta ampia e articolata che segnerà l'estate algherese». Martedì a Roma la presentazione ufficiale dell'edizione numero ventinove a cui il Ministero della Cultura ha deciso di dare un forte impulso coinvolgendo in maniera organica tutta l’Italia, così da trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.