Cor 10 giugno 2023 Sligo isolata, Regione in campo L´interruzione dei collegamenti dopo il cedimento di parte del rio Banzos. Vertice con il Prefetto e i sindaci interessati. Presente l´assessore regionale ai Trasporti e il presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais



SILIGO - «Massima attenzione, la regione interverrà al più presto, si sta cercando la soluzione tecnica che consenta il ripristino della viabilità stradale nel minor tempo possibile e valutando una soluzione provvisoria alternativa per togliere il paese dall'isolamento». Così il presidente del Consiglio regionale Sardo, Michele Pais, intervenuto in occasione del vertice con il Prefetto e i sindaci dei territori interessati dai danni da maltempo dei giorni scorsi.