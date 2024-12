Cor 15 giugno 2023 Futsal Alghero e Rino Monti ancora insieme Ufficiale la conferma dell’allenatore artefice della storica promozione in serie B. Al suo fianco ci sarà ancora Piero Doro. “Felice di proseguire il lavoro iniziato”



ALGHERO - La Futsal Alghero riparte da Rino Monti. Sarà ancora lui l’allenatore dei giallorossi nella prima, storica stagione in Serie B. Si tratta di una conferma praticamente scontata per la società dopo la cavalcata vincente in serie C1 che ha regalato il salto nel palcoscenico del futsal nazionale.



Non solo una conferma per i risultati sportivi ma anche per quello che mister Monti è stato in grado di trasmettere in questi mesi sul lato umano e nella gestione del gruppo. «Sono molto contento di lavorare ancora ad Alghero, era giusto confermarsi per dare continuità al lavoro intrapreso nel corso della stagione appena trascorsa – afferma Monti – Cercheremo di lavorare sulla rosa della prima squadra, eventualmente con qualche ritocco, tenendo sempre in grande considerazione anche il settore giovanile che per noi è fondamentale, con l’auspicio di avere una nostra casa per portare avanti l’ambizioso progetto che la società ha in mente».



Accanto a Rino Monti ci sarà ancora Piero Doro, preparatore dei portieri della prima squadra e delle formazioni Under. La società si assicura, con questa conferma, una figura esperta e altamente professionale, considerando che il preparatore sassarese può vantare una lunga esperienza nel futsal isolano che lo ha fatto diventare presto punto di riferimento del suo settore.