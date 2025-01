S.A. 24 giugno 2023 I Focs riaccendono lo spettacolo ad Alghero Dopo 3 anni di pausa ritornano i Focs de Sant Joan organizzati dalla Proloco Alghero - Riviera del Corallo che ha presenta una edizione dedicata alla rinascita e al rinnovamento



ALGHERO - «Una serata davvero emozionante e con una grandissima partecipazione per il rito del salto del fuoco della festa di San Giovanni che, dopo gli anni di pandemia, è tornata in grande stile sulla spiaggia di Alghero dedicata al Santo. Uno spettacolo di colori, tradizione e cultura all’insegna dell’amicizia e della fratellanza, che da l’avvio all’estate proprio nei giorni del solstizio». Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, che ieri ha partecipato alla tradizionale festa in occasione dei Focs de Sant Joan. Il sindaco ha voluto ringraziare anche a nome dell'intera Amministrazione e della Fondazione Alghero la Pro Loco di Alghero con in testa il presidente Ennio Asuni, per la splendida organizzazione, e tutti coloro che hanno animato e reso così spettacolare e coinvolgente l’evento, ad iniziare dalla Generalitat de Catalunya, le forze dell’ordine e le associazioni di volontariato presenti che hanno garantito la sicurezza di tutti.