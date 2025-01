S.A. 28 giugno 2023 Coldiretti Giovani: Pietro Satta nuovo delegato Satta prende il posto di Angelo Cabigliera. Durante l’assemblea svolta nella sede provinciale Coldiretti Nord Sardegna di Sassari sono state elette anche le due vice, Teresa Deiana e Naomi Deaddis



SASSARI - Coldiretti Giovani Impresa Nord Sardegna ha il suo nuovo delegato provinciale. È Pietro Satta, eletto dall’assemblea all’unanimità. Classe 1996, Satta ha conseguito nel 2022 la laurea triennale in Agraria all’Università degli Studi di Sassari. Pietro prende il posto di Angelo Cabigliera che per circa 10 anni ha ricoperto il ruolo di delegato provinciale. «Sin da bambino ho sempre avuto la passione per tutto ciò che riguarda il mondo agricolo e per questo ho deciso di lavorare, migliorare e sviluppare progetti innovativi nell’azienda di famiglia - sottolinea dopo l’elezione - fino a oggi l’allevamento era basato esclusivamente sugli ovini e grazie all’esperienza di tirocinio durante il percorso di studi, ho avuto la possibilità di avvicinarmi al mondo dell’allevamento caprino e di appassionarmi - conclude - tanto da inserirlo nella nostra azienda».



Durante l’assemblea svolta nella sede provinciale Coldiretti Nord Sardegna di Sassari sono state elette anche le due vice, Teresa Deiana di Buddusò (classe 1998) e Naomi Deaddis di Seddini (1996). Eletti anche i componenti del comitato: Giacomo Curis (Bulzi), Alessandro Deiana (Bortigiadas), Nicola Mura (Sassari) e Giovanni Deriu (Bonorva). «Prosegue il rinnovamento per la nostra associazione per cui i giovani rappresentano un importante tassello nella costruzione del futuro - sottolineano presidente e direttore di Coldiretti Nord Sardegna, Battista Cualbu ed Ermanno Mazzetti - le associazioni hanno grande necessità di ricambio generazionale così come tutto il settore agricolo ed è per questo che il movimento giovanile di Coldiretti riveste un ruolo fondamentale per far crescere tutto il comparto - concludono - siamo certi che Satta saprà proseguire in maniera egregia il lavoro svolto fin ora da Giovani Impresa e per questo ringraziamo anche Cabigliera per quanto fatto nel suo mandato».



Nella foto: Pietro Satta