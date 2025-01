S.A. 30 giugno 2023 Omaggio a Gaber e Jannacci ad Alghero Ad Alghero proseguono gli appuntamenti della sesta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall´associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, in pieno svolgimento fino al prossimo 25 novembre



ALGHERO - Lunedì 3 luglio, al già ricco cartellone della manifestazione si aggiungerà un nuovo concerto fuori abbonamento: alle 21 il palco di Lo Quarter accoglierà la Piccola Orchestra Goganga per un romantico tributo a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, icone del cantautorato milanese, dei quali ricorrono in questo 2023 rispettivamente venti e dieci anni dalla scomparsa.



L'ensemble (il cui nome origina dall'omonimo brano di Gaber, "Goganga", inciso nel 1963) è composto da Mariano Melis (chitarra e voce), Gian Piero Carta (sax e clarinetto), Daniele Manca (piano, tastiere e cori), Gianni Gadau (basso e cori) e Marco Chessa (batteria e cori): cinque musicisti legati da un'amicizia nata al Conservatorio di Sassari negli anni Ottanta, che si sono riuniti nell'età della maturità per dare vita a questo progetto in omaggio ai due grandi cantautori; uno spettacolo divertente, nostalgico e frizzante, che lascia spazio a momenti di riflessione (ogni brano sarà accompagnato da immagini e preziose testimonianze) in un'atmosfera sobria ma allo stesso tempo brillante e scanzonata, caratteristica di Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.



La serata è presentata da Bayou Club-Events con la Fondazione Alghero. Venerdì 7 luglio, JazzAlguer si trasferirà per una sera al Nuraghe Palmavera, a una decina di chilometri da Alghero, tra i siti più importanti e significativi della civiltà megalitica sarda. In questa cornice dal fascino millenario, alle 21, si esibirà il duo composto dal pianista Raimondo Dore e dal flautista Daniele Pasini in un programma che, partendo da Bach, spazierà tra musica scritta e improvvisata. La sesta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu.