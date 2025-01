Cor 4 luglio 2023 Ecuador, Perù e Bolivia al 38° Ittiri Folk Festa Il Sudamerica a Ittiri Folk Festa con i gruppi provenienti da Ecuador, Perù e Bolivia. Gira a pieno regime la macchina organizzativa per l´edizione numero 38 del festival internazionale organizzato dall´associazione Ittiri Cannedu in collaborazione col Comune. Ben 7 i gruppi stranieri e diversi quelli sardi per un evento che si aprirà il 20 ad Alghero e poi animerà Ittiri dal 21 al 24 per chiudere il 25 a Thiesi



ITTIRI - Preziosa la collaborazione ormai trentennale col Bolotana Festival Folk che consente di condividere lo sforzo organizzativo per ospitare i gruppi dei due festival partner. In ossequio al messaggio di quest'anno “Everyone can dance/Tutti possono ballare”, gruppi stranieri e sardi si confronteranno nelle musiche e nella danza per uno scambio proficuo di tradizioni e culture. I gruppi sudamericani – Il Grupo Musical Indoamerica arriva da Ambato, città dell'Ecuador. Nato 20 anni ha un repertorio musicale che propone un ampio ventaglio del folklore latinoamericano utilizzando sia strumenti tradizionali come il charango, la quena (il flauto delle Ande) e la chitarra, sia più moderni come la batteria elettronica e il basso elettrico.



E' già un programma il nome del gruppo che arriva da Lima, capitale del Perù: “Sentimento y tradicion”. Il gruppo ha un repertorio vasto che riguarda le diverse danze popolari peruviane e porterà ben 30 ballerini. Nata nel 1999 a La Paz (capitale legislativa e governativa della Bolivia) la Academia de danzas folkloricas ADAF porta in scena i segreti di questa provincia inca, paese degli indiani “aymaras” e culla della divinità inca “Pachamama”, dove i riti precolombiani si mescolano a quelli cristiani. Le loro danze offrono un doppio spettacolo, una violenza che riflette le condizioni di vita dura ed una dolcezza che sottolinea tutta la poesia e l’amore, sorgente di conforto. Tra le danze proposte i famosi Caporales (caratteristici del Carnevale) e la “Diablada”, una delle più colorate e originali danze tradizionali della Bolivia, che sgrana la sua musica tra forze infernali e forze degli angeli.



I gruppi sardi – Ottana sarà presente sia col Gruppo Folk San Nicola che coi Tenore “Santa Maria”. Il Gruppo Folk proporrà su passu torrau, su dillu, su ballu tzoppu e il peculiare su ballu e s'affuente suonato con l’omonimo strumento, un piatto in ottone lavorato a sbalzo, diffuso nella cristianità medievale. I "Tenore Santa Maria Otzana" tramandano il repertorio canoro del paese di Ottana composto da boghe seria, ballu tzoppu, passu torrau, muttos e gosos. Nel 2017 i tenore sono stati tra i protagonisti del film diretto dal regista Davide Melis "A Bolu" un film girato interamente in lingua sarda sul canto a Tenore in Sardegna.



Tra i gruppi sardi anche l’Associazione Culturale Gruppo Folk ”Figulinas”, nata nel 1987 per iniziativa di alcuni giovani florinesi, che hanno il loro punto di forza ne “Su ballu tundu Fiolinesu” accompagnato dalla voce, dalla chitarra e dalla fisarmonica , che ha inizio e viene concluso con il ”canto in RE”, nel rispetto della tradizione. Naturalmente questi sono solo i primi gruppi. Nei prossimi giorni verranno presentati gli altri ospiti. La Regione Sardegna ha inserito Ittiri Folk festa tra i grandi eventi di valore turistico nel campo delle tradizioni popolari. Ittiri Folk Festa è nel cartellone di Salude & Trigu della Camera di Commercio del Nord Sardegna