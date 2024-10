S.A. 9 luglio 2023 Tre mesi di eventi a Porto Torres Dopo il successo della Festha Manna e degli appuntamenti di giugno Porto Torres annuncia altri tre mesi ricchi di stimoli. Calendario



PORTO TORRES - Dopo il successo della Festha Manna e degli appuntamenti di giugno Porto Torres annuncia altri tre mesi ricchi di stimoli. Domenica 9 luglio allo Scogliolungo verrà accolto Corrado Sorrentino, il nuotatore protagonista del Giro di Sardegna 2.0 per finanziare l’acquisto di un ecografo per il reparto pediatria dell’Aou di Sassari. Mercoledì 12 luglio “Quartieri, oggi e domani” si sposterà a Borgona mentre il giovedì 13 luglio nella spiaggia dello Scoglio Lungo tornerà Bibliospiaggia a cura della Biblioteca Comunale – Cooperativa COMES. Sabato 15 luglio piazza Eroi dell'Onda ospiterà la Sagra del Tonno allestita dall’APS Maestrale reduce dalla Sagra del pesce organizzata per la Festha Manna. Domenica 16 luglio all’Antiquarium Turritano tornerà il Festival letterario Entula organizzato dall’associazione Liberos: ospite Nando dalla Chiesa che presenterà "La legalità è un sentimento".



Mercoledì 19 luglio sarà piazza del Comune a ospitare il nuovo appuntamento di “Quartieri, oggi e domani" e il giorno successivo, il 20, nuovo appuntamento nella spiaggia dello Scoglio Lungo con Bibliospiaggia. Venerdì 21 luglio nel Chiosco delle Acque dolci di Sebastiano Luvoni si svolgerà il Coachella Party. Sabato 22 luglio ritorna un appuntamento dell’estate turritana con la Gara delle vasche da bagno organizzata dalla Pro Loco; nella stessa serata anche Mildred in concerto di fronte alla chiesa di Balai nell’ambito di “Musica & Natura” organizzato dall’Associazione Musicando Insieme. All’Isola dell’Asinara prende il via il Festival cinematografico Pensieri e Parole a cura dell’Associazione Cinearena che proseguirà domenica 23 luglio.



Lunedì 24 luglio nelle Tenute Li Lioni nuovo appuntamento con “Musica & Natura”, protagonista il Luca Chessa Quartetto Sax. Martedì 25 luglio nella Basilica San Gavino ancora un appuntamento con “Musica & Natura” con un concerto del Duo Kontraste. Mercoledì 26 luglio in piazza Eroi dell’Onda si terrà il "Renaredda Beach II Edizione", torneo di beach volley che andrà avanti fino al 5 agosto per l’organizzazione dell’ASD Amatori Porto Torres. “Musica & Natura” tornerà venerdì 28 luglio di nuovo nella Basilica di San Gavino con il Trio Ars Musicandi composto da Marco Ligas (violino), Luca Persico (viola) e Oscar Piastrelloni (Violoncello); nella stessa serata è previsto il il Red Party with Campari nel Chiosco Acque Dolci di Sebastiano Luvoni e il Torneo di scacchi; Sabato 29 luglio alle Tenute Li Lioni nuova tappa di “Musica & Natura”: Black Notes con Pina Muroni (voce) e Luca Sirigu; la stessa sera nell’Area Archeologica Beppe Dettori in concerto con l’arpa elettrica di Raoul Moretti, La Notte Rosa a cura delle botteghe Turritane e la Navicula Turritana nella spiaggia dello Scoglio lungo organizzato da FIDAPA Porto Torres. Domenica 30 luglio concerto di Sound Express Quartet nella Chiesetta di Balai, sempre nel cartellone di “Musica & Natura” che proseguirà la sera successiva (il 31 luglio) nelle Tenute Li Lioni con I Musicanti Giada Moschella, Eleonora Pili, William Calledda e Angelo Paddeu.



Agosto al via con un’altra parte del programma di Musica & Natura nella Basilica di San Gavino: il 1° agosto Recital di Flauto e Ottavino del maestro Amenduni, il 2 agosto il Joseph Hoen Trio, il 3 agosto recital di flauto, il 4 agosto concerto di pianoforte a 4 mani, sabato 5 agosto agosto concerto di Marco Ligas (violino) e Davide Burani (arpa). Domenica 6 agosto il festival si sposterà alle Tenute Li Lioni per l’esibizione della tromba di Giovanni Sanna Passino. L’8 agosto il programma tornerà nella Basilica San Gavino con Silvia Maria Gira (violoncello) e Giorgio Trione Bartoli (pianoforte). Il 9 agosto nella chiesetta di Balai sarà la volta di Doc Sound Guitar Trio; venerdì 11 agosto nelle Tenute Li Lioni "Canzoni di Mari" di Federico Marras Perantoni. Il 12 agosto nuovo concerto a San Gavino, il 14 alle Tenute Li Lioni Denise Gueye canta De Andrè, il 15 marzo nella Basilica di San Gavino Concerto di Ferragosto con Italia Folk Song Daniele di Bonaventura Band'union & Ilaria Pilar Patassini, venerdì 18 agosto alle Tenute Li Lioni Saverio Zura Jazz Quintet.



Per gli altri eventi, dal 1° al 5 agosto in piazza Eroi dell’Onda si terrà il Renaredda Beach seconda edizione organizzato dall’Aswd Amatori Porto Torres; il 3 agosto allo Scoglio Lungo ritorna Bibliospiaggia a cura della Biblioteca Comunale – Cooperativa COMES. Il 4 agosto nel Chiosco Acque Dolci di Luvoni Sebastiano Tributo agli 883. Dal 6 al 14 agosto piazza Eroi dell’Onda sarà teatro del "Renaredda Beach Soccer”. Il 9 agosto nel Chiosco Acque Dolci di Luvoni Sebastiano è in programma il White Party, mentre l’11 agosto sotto la Torre Aragonese sarà la volta di Re per una notte. Sabato 12 agosto la Pro Loco proporrà la Sfilata di Maschere Sarde.



Sabato 19 agosto sotto la Torre Aragonese si terrà “Lu patiu in festha” organizzato dall’Associazione Intragnas. Domenica 20 agosto sarà la volta della Festa dei Fedales 73. Il 22 agosto all’Asinara concerto di Gegè Telesforo nell’ambito del festival Musica sulle Bocche organizzato dall’Associazione Jana Project. Venerdì 25 agosto all’Antiquarium Turritano nuovo appuntamento col Festival letterario Entula: protagonista Carlo Cottarelli che presenterà "Chimere. Sogni e fallimenti dell'economia"; la stessa giornata è previsto Suoni e Sapori, Evento enogastronomico promosso da Botteghe Turritane, mentre in piazza Caduti dell'Onda prenderà il via la Festa di San Cristoforo che proseguirà sabato 26 agosto. Lunedì 28 agosto al Festival Entula nell’Antiquarium Turritano sarà la volta di Giancarlo De Cataldo con il libro "Colpo di ritorno".



Il calendario di settembre inizia il 1° all’Area Archeologica con "Non era solo garum" “Storia in chiave comica della Sardegna” di Federico Melis, appuntamento organizzato con la collaborazione della Direzione Musei. Sabato 2 settembre in piazza Eroi dell'Onda si terrà la Sagra del Polpo allestita dai Pescatori del Golfo dell'Asinara. Sabato 9 settembre sarà la volta del September Fest - Festa della Birra organizzato dal Gatto nero nell’area C.so Vittorio Emanuele-piazza Umberto e piazza della Consolata. Domenica 10 settembre sotto la Torre Aragonese un altro degli eventi clou dell’estate turritana: il concerto dei Neri per caso nell’ambito del festival Voci d'Europa organizzato dal Coro polifonico Turritano. La stessa serata si terrà il Trofeo di Bolentino dell’APS Maestrale e proseguirà il September Fest - Festa della Birra.



Il 16 settembre due appuntamenti all’Asinara: a Cala Reale si svolgeranno "Asinara Blu", Congresso di Medicina dello sport promosso dall’Associazione Ambrosia e Note senza tempo dell’APS musicale "Dolci Accenti" nell’ambito del V Festival Internazionale di Musica Antica; la stessa sera in città sarà la volta della Notte Bianca dell’Associazione "Le botteghe Turritane". Domenica 17 settembre ancora un appuntamento di "Asinara Blu" con una Regata della solidarietà dall’isola a Stintino. Sabato 30 settembre nella sala Filippo Canu si terrà “Giustizia ambientale per Porto Torres. Evento di informazione e dibattito sullo stato epidemiologico e ambientale di Porto Torres”.