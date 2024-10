S.A. 12 luglio 2023 A Santa Teresa di Gallura il Gallura Buskers Festival A Santa Teresa Gallura dal 12 al 15 luglio 2023. Dall’Italia, Brasile, Argentina, UK e Cile i buskers tra i più apprezzati nel mondo animeranno tutte le sere del centro cittadino



SANTA TERESA DI GALLURA - A Santa Teresa Gallura è in arrivo il magico mondo degli artisti di strada tra comici, clown, acrobati, giocolieri, prestigiatori, personaggi improbabili e tante risate a crepapelle. Un mondo incantato dove tutto può succedere. Da mercoledì 12 a sabato 15 luglio ritorna il Gallura Buskers Festival con il suo plotone di artisti da tutto il mondo pronto a riaprire le porte dei sogni in uno dei luoghi più belli della Sardegna, gioiello dell’Alta Gallura dove il cielo e il mare si confondono tra le nuance azzurre cristalline, le spiagge bianchissime e i siti archeologici di straordinaria bellezza. Dall’Italia, Brasile, Argentina, UK e Cile i buskers tra i più apprezzati nel mondo animeranno tutte le sere a partire dalle 21.00 fino alle 24.00 l’undicesima edizione, diretta come sempre da Alberto Pisu e organizzata dall’associazione culturale Dietro le Quinte.



La piazza Vittorio Emanuele I, via XX Settembre e il centro storico per quattro giorni si trasformeranno in un circo-teatro sotto le stelle tra sketch esilaranti, acrobazie, equilibrismi, giocoleria, giochi di prestigio, adorabili clownerie, abilità circensi, mille colori, tanti spettacoli e numeri itineranti, tutti gratuiti, tra lo stupore e l’incredulità del pubblico di piccoli e adulti. Ecco tutti i protagonisti della 11° edizione del Gallura Buskers Festival che prende il via mercoledì 12 e si conclude sabato 15 luglio. Il Gallura Buskers Festival è organizzato dall’associazione culturale "Dietro Le Quinte", con la direzione artistica e organizzativa a cura di Alberto Pisu, con il contributo del Comune di Santa Teresa Gallura, della Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali Informazione, Spettacolo e Sport.