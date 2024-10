S.A. 12 luglio 2023 Dal 23 luglio il Carloforte Music Festival Con la direzione artistica del Maestro Andrea Tusacciu il festival ritorna anche nell’estate 2023 con un programma che alterna i concerti che si terranno nel Teatro Cavallera agli “aperitivi” musicali



CARLOFORTE - Dal 23 luglio al 10 agosto torna il Carloforte Music Festival, tra i più apprezzati appuntamenti estivi dedicati alla musica sinfonica. Nato nel 2013, il Festival ha portato nell’isola di San Pietro solisti di fama internazionale e ensemble europei di grande valore, prevalentemente selezionati tra le giovani ma affermate realtà. Carloforte Music Festival nona edizione. Con la direzione artistica del Maestro Andrea Tusacciu il festival ritorna anche nell’estate 2023 con un programma che alterna i concerti che si terranno nel Teatro Cavallera agli “aperitivi” musicali che stanno conquistando sempre più pubblico, soprattutto tra le giovani generazioni e che si svolgeranno nella più informale Sala Convegni dell’Hotel Hieracon. Confermata la presenza della Carloforte Festival Orchestra, che nel concerto del 10 agosto sarà diretta proprio da Andrea Tusacciu.



Il programma sarà aperto al Teatro Cavallera il 23 luglio dal pianista francese Jean Marc Luisada, considerato uno dei più grandi interpreti della musica di Frédéric Chopin nel mondo. Il concerto, in collaborazione con il festival Creuza de Mà, è intitolata, è intitolato "Au Cinéma ce soir…" Materiale prezioso per costruire emozioni, il repertorio musicale classico e romantico è stato spesso utilizzato nel cinema. Visconti, Louis Malle, Bergman, Woody Allen (per citarne alcuni) hanno voluto sottolineare la drammaturgia di una scena o la bellezza di un'emozione utilizzando brani di Brahms, Chopin, Mahler o Gershwin. Per accompagnare questo concerto, Jean-Marc Luisada ha incaricato il regista Julien Hanck di produrre una serie di brevi video proiettati durante il concerto. Ogni video è relativo all'opera riprodotta e al film citato. In questo recital proposto da uno dei maestri del pianoforte romantico, musica, cinema e video si mescolano per sublimarsi a vicenda.



Sempre al Cavallera, il 30 luglio salirà sul palco il pianista e compositore Orazio Sciortino, per una serata intitolata "Liszt all'Opera". Il programma, brillante e appassionato, è interamente dedicato alle trascrizioni di F. Liszt su celeberrimi brani delle opere di Verdi, Wagner, Gounod, Donizetti… Il programma del festival prosegue con un ciclo di concerti dedicato ai giovani talenti, che si terrà nella Sala Convegni dell’Hotel Hieracon dal 31 luglio al 6 agosto. Si esibiranno Matteo Cabras, Federico Manca, Paolo Ehernheim, Michele Calia, Maria Jose Palla, Mattia Casu, il Trio Suleika, ed il Trio Faldan. Il festival sarà chiuso al Teatro Cavallera il 10 agosto con l'esibizione di quella che è considerata la madrina del festival, la violinista Anna Tifu, accompagnata dalla Carloforte Festival Orchestra diretta da Andrea Tusacciu. Il programma della serata, intitolata "Le Stagioni", prevede la rivisitazione di Max Richter delle Quattro Stagioni di Vivaldi.



Nella foto: Anna Tifu