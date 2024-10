Cor 13 luglio 2023 Sulla spiaggia di Cala Sapone torna Sulky Jazz Jazz che per l’occasione avrà come caratteristiche peculiari il suono della chitarra di Fabio Zeppetella e quello dalla tromba di Fabrizio Bosso, accompagnati da Roberto Tarenzi al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria



SANT'ANTIOCO - Venerdì 14 luglio si torna ancora una volta in spiaggia (Cala Sapone) e ci si incontra ancora una volta al ritmo del jazz. Jazz che per l’occasione avrà come caratteristiche peculiari il suono della chitarra di Fabio Zeppetella e quello dalla tromba di Fabrizio Bosso, accompagnati da Roberto Tarenzi al piano, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria. Una miscela perfetta, che mescola la sapienza artistica all’estro d’artista. Elementi che con lo scrosciare dell’onda in sottofondo, può rendere unica e indimenticabile ogni serata in musica.



Questo accadrà domani sull’isola di Sant'Antioco, ampio teatro e palcoscenico ideale per lo sviluppo di un progetto giovane ma già radicato e in continuo mutamento: FestArtes / Sulky Jazz e narrazioni 2023.Come rendere appetibile l’offerta? Diversificando sul tema e sul genere e sull’arte stessa ma senza cedere mai rispetto alla necessaria qualità; prevedendo Sfruttando il mare come uno scenario unico e non come un limite, raccontando Sant’Antioco (l’isola nell’Isola) come una opportunità di regalare a sguardo e orecchio un’emozione unica.



Fabio Zeppetella attualmente lavora ad un interessantissimo progetto interamente composto da brani originali inediti dalla connotazione evidentemente jazzistica, dove il groove e lo swing sono i fattori dominanti ma con uno sguardo rivolto al lirismo, tipico della sua poetica compositiva. E proprio l’energia di questo nuovo lavoro ha condotto il chitarrista laziale a invitare, per far vibrare ancor di più queste composizioni, Fabrizio Bosso. Fabrizio Bosso - tecnica strumentale ineccepibile e di un lirismo capace di far risuonare le corde più profonde nell’anima di qualsiasi ascoltatore - è uno dei migliori trombettisti della scena internazionale non solo per la tecnica sopraffina, ma anche per il suono caldo, potente e al contempo elegante, in grado di incantare il pubblico più esigente come coloro che approcciano per le prime volte al jazz.