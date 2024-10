Cor 15 luglio 2023 Candeliere d’Oro e d’Argento, pubblicati i bandi Il modulo è anche disponibile negli uffici del Servizio Cultura in largo Infermeria San Pietro, nell´Ufficio Informazioni Turistiche di via Sebastiano Satta e nell’Infobox di piazza d’Italia



SASSARI - Sono pubblicati i bandi e i moduli per concorrere all'assegnazione del Candeliere d’Oro e del Candeliere d’Argento. Il Candeliere d'Oro sarà assegnato al sassarese che da più tempo risiede in una nazione estera e torna in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri. Il Candeliere d’Argento sarà assegnato al sassarese che da più tempo risiede in qualunque località della penisola e che giunge in città per partecipare alla Discesa dei Candelieri.



Le domande per il Candeliere d’Oro e d’Argento dovranno pervenire agli uffici del Settore Cultura, Sviluppo turistico e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Sassari, in largo Infermeria San Pietro, entro le 12 del 9 agosto, trasmessi tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.sassari.it oppure mediante PEC (protocollo@comune.sassari.it).



Per la partecipazione è richiesta la presentazione del modulo compilato che dovrà contenere il luogo di nascita, l'esatta indicazione del luogo di provenienza e con allegati il biglietto di viaggio o la prenotazione a conferma della presenza il giorno della cerimonia, certificato storico di residenza o altro documento comprovante il periodo di residenza nel comune di provenienza e fotocopia del documento di identità. Saranno esclusi dal premio Candeliere d’Oro e d’Argento tutti coloro che hanno vinto il premio in passato, i loro familiari, parenti e affini fino al IV grado.