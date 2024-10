Cor 18 luglio 2023 A Sant´Agostino successo in piazza L´iniziativa volta a valorizzare la Cultural e la lingua algherese ha riscosso un inaspettato successo di pubblico. Soddisfatti gli organizzatori che sono già al lavoro per iniziative analoghe



ALGHERO - «Chi si aspettava un successo così». Parole degli organizzatori che sabato scorso hanno accolto più di cento avventori in Largo Guillot (Llarg de les arjoles), per assistere alla rappresentazione della "La corroga i lo matxoni" messa in scena dalla signora Giovannina Piras, da Paola Gallo, Gabriella Buseddu ed Egidio Calciati nell’ambito del progetto “VALORITZEM LA NO STRA LLENGUA I LA NOSTRA CULTURA.



«Aveva ragione Luca Pais, segretario del Comitato AREA Sant’Agostino quando mi diceva che c'è bisogno di queste iniziative per rilanciare i quartieri popolari, che troppo spesso vengono lasciati fuori dai luoghi della cultura. È stato un meritato successo – ha detto Pino Tilloca, presidente dell’Obra Cultural de l’Alguer - che ripeteremo in altre piazze della città». E che dire della bravura del conduttore musicale, il cantautore, ultimo di una generazione di barbieri che hanno fatto la storia della musica algherese Angelo Maresca. Cantava e parlava della pesca e del difficile lavoro del pescatore. i suoi interventi musicali sono stati molto apprezzati.



Se a tutto questo si aggiunge il senso di ospitalità degli abitanti del Quartiere di Sant’Agostino, che, dopo lo spettacolo, hanno offerto un piccolo rinfresco che ha permesso alla gente di divertirsi ancora di più in piazza, alla fine c’erano tutti gli ingredienti per una bella festa popolare, e così è stato. Un vecchio abitante del Quartiere, salutando, ha detto: «Fatene di più di queste cose». L'iniziativa è stata organizzata dal Comitato Area Sant’Agostino, dall’Obra Cultural de l’Alguer e dal Centro Culturale "Antoni Nughes" ed è stata patrocinata dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero.