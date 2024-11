Cor 27 luglio 2023 Sbarca a Valencia il Concertino di Alghero A Valencia, in Spagna, il 29 Luglio in programma la prima esecuzione assoluta del nuovissimo ed ancora inedito Concertino di Alghero, composto da Cristiano Porqueddu nel 2022



ALGHERO - Il Duo Cordas et Bentu formato dalla flautista Francesca Apeddu e dalla chitarrista Maria Luciani sarà impegnato a Valencia, in Spagna, il 29 Luglio in un concerto per il Festival de Guitarra Ciutat d'Elx dedicato al repertorio originale per flauto e chitarra nel quale compare la prima esecuzione assoluta del nuovissimo ed ancora inedito Concertino di Alghero, composto da Cristiano Porqueddu nel 2022.



Il Concertino di Alghero è la seconda composizione che il musicista nuorese dedica al Duo algherese a seguito del successo che la collaborazione tra i tre musicisti sta portando avanti proficuamente dall’avvio della manifestazione internazionale Sardinia_Moving_Arts di cui il chitarrista nuorese è ideatore e direttore artistico. «Strutturato in tre movimenti – spiega Porqueddu – il Concertino di Alghero traccia il profilo musicale di una delle tante possibili letture di En Dins De Mi della poetessa algherese Maria Chessa Lai».



Le due artiste hanno incluso la registrazione del brano nel loro nuovo progetto discografico “Tales from Sardinia” che vedrà la luce nell’inverno del 2023 a seguito del recente contratto discografico firmato con la casa discografica olandese Brilliant Classics pochi mesi fa.