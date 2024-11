Cor 27 luglio 2023 Le Celle di Benard: Balbina a Carbonia Venerdì 28 Luglio, alle ore 18.30, Marco Balbina presenterà a Carbonia, presso la Libreria Cossu, "Le Celle di Benard”. L’opera, composta da quarantuno poesie e sette prose, unisce l’Io espresso liricamente allo spazio pubblico in cui lo stesso Io agisce



ALGHERO - Venerdì 28 Luglio, alle ore 18.30, Marco Balbina presenterà a Carbonia, presso la Libreria Cossu, "Le Celle di Benard”. L’opera, composta da quarantuno poesie e sette prose, unisce l’Io espresso liricamente allo spazio pubblico in cui lo stesso Io agisce. L’autore, in una delle prose più profonde, esamina “La Peste” di Albert Camus, la sviscera nel chiuso delle giornate di quarantena, e ne coglie l’essenza: la peste non è qualcosa che ha a che fare solo con le ideologie totalitarie; ma è vulnus presente nella natura umana, con i tratti della soprafazione, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo, della violenza gratuita - da quella sui bambini a quella sulle donne - che sono massimamente rappresentate nella crudeltà della guerra. Da questo vulnus nessuno è immune. Particolarmente significative le liriche dedicate a Luis Sepulveda, Gavino Ledda, Frantziscu Masala, Antonio Gramsci e Gigi Riva. L’autore colloquierà con la poetessa e promoter culturale Alessandra Sorcinelli.