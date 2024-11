S.A. 28 luglio 2023 Mariani nuovo presidente del Rotary Alghero Bruno Mariani sarà coadiuvato dal Vice Presidente Peppo Manni, dal Segretario Andrea Oliva, dal Tesoriere Antonio Casu, dal Prefetto Giovanni Nuvoli e dal Consiglio Direttivo composto da Nico Fois, Francesco Marinaro, Andrea Piredda, Salvatore Ruiu, dal Past-President Giglio e dall’Incoming Nanni Moscatelli



ALGHERO - Con la cerimonia del “Passaggio del Collare” tra il presidente uscente, Renato Giglio e il nuovo presidente, Bruno Mariani, il Rotary Club di Alghero, uno dei più antichi e storici Club Rotary della Sardegna, ha inaugurato il suo 69° anno sociale. Il Past-President Giglio, nel ringraziare e salutare i soci del club ha ripercorso i momenti più importanti della sua annata, ricordando le diverse iniziative benefiche e culturali realizzate e ringraziando tutti per il prezioso contributo ed il sostegno ricevuto. Passando il testimone al Presidente Mariani ha auspicato per il Club una annata ricca di soddisfazioni e di impegni come quella appena conclusa.



Il presidente Mariani nel subentrare, con la classica rotazione annuale che caratterizza il Rotary da quasi 120 anni, ha rimarcato lo spirito di servizio che anima tutti i rotariani con una particolare attenzione verso quelle iniziative volte ad aiutare il nostro territorio, non immune dalle problematiche sociali che affliggono in questo momento il nostro paese. Nel suo discorso ha fermamente ribadito la volontà di “creare speranza”, come recita il motto del Presidente del Rotary International, R. Gordon R. McInally, “Creiamo Speranza nel Mondo”, utilizzando questa annata e impiegando tutti i talenti, le conoscenze, le capacità e gli sforzi, da mettere al servizio della nostra comunità, così da poter essere, non solo speranza, ma un aiuto concreto in ambito locale prima ancora che nel mondo.



Bruno Mariani sarà coadiuvato dal Vice Presidente Peppo Manni, dal Segretario Andrea Oliva, dal Tesoriere Antonio Casu, dal Prefetto Giovanni Nuvoli e dal Consiglio Direttivo composto da Nico Fois, Francesco Marinaro, Andrea Piredda, Salvatore Ruiu, dal Past-President Giglio e dall’Incoming Nanni Moscatelli. Il Rotary, nato a Chicago nel 1905, è un’Organizzazione internazionale di più di un milione e quattrocentomila Soci distribuiti in 46.000 Club in oltre 200 paesi. I soci del Rotary, provenienti dal mondo delle professioni, dell’economia e delle attività imprenditoriali, sono impegnati in Progetti e Servizi umanitari a favore dei più deboli, ed orientano la loro attività ed i loro comportamenti al “servire al di sopra di ogni interesse personale”. I valori dell’amicizia, della solidarietà, della tolleranza, della comprensione e della pace tra i popoli, sono alla base del vivere e dell’agire dei rotariani che non sono altro che una rete globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle cause sociali al fine di migliorare la qualità della vita nelle comunità.



Nella foto: il passaggio di consegne