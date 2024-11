S.A. 7 agosto 2023 Premio Gianni Massa, via al bando L’edizione 2023 del Premio intitolato a uno dei più grandi giornalisti sardi ha come tema il principio di insularità nelle costituzioni, argomento che ricorre spesso nel dibattito politico, non solo in Sardegna.



CAGLIARI - E’ stato pubblicato il bando per la quarta edizione del Premio “Gianni Massa”, promosso dal CORECOM Sardegna nell’ambito delle iniziative organizzate per incoraggiare l’educazione ai media, nonché l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi. L’edizione 2023 del Premio intitolato a uno dei più grandi giornalisti sardi ha come tema il principio di insularità nelle costituzioni, argomento che ricorre spesso nel dibattito politico, non solo in Sardegna. Il riferimento è alla recente modifica della Costituzione italiana, che ha permesso di raggiungere un traguardo atteso da anni.



«Chiamiamo ancora una volta a raccolta le scuole, gli atenei sardi e i colleghi e le colleghe giornaliste – commenta il Presidente del CORECOM Sardegna, Sergio Nuvoli – Il Premio Gianni Massa è diventato un’ottima occasione per dibattere sui temi più importanti del momento, ma anche per comprendere quanto un determinato argomento è stato spiegato con efficacia dai media della nostra regione».



Tre le sezioni del Premio, scuola, università e giornalismo: per tutte la scadenza è fissata al 31 gennaio 2024. Per la sezione giornalismo sono in palio tre premi dal valore di 2mila euro ciascuno, per gli elaborati provenienti dagli istituti scolastici superiori di tutta la Sardegna sono a disposizione tre premi da 3mila euro ciascuno, mentre per le migliori due tesi di laurea (sia triennali sia magistrali) i partecipanti concorreranno all’attribuzione di due premi da 4mila euro ciascuno.



Nella foto: Sergio Nuvoli, presidente del Corecom