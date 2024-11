Cor 9 agosto 2023 «4 Corsie, grande risultato per il territorio» «Dopo un lungo periodo di attesa arriva la pubblicazione del bando da parte di Anas che accorcia i tempi e porterà a compimento un´opera strategica. Si tratta di un importante risultato, frutto del lavoro del territorio e della volontà di tutti di chiudere un’opera che è prioritaria per la crescita economico-sociale del nord Sardegna. Con la realizzazione dell’ultimo lotto della Sassari-Alghero, della bretella per l’aeroporto e del tratto a nord della circonvallazione, sarà migliorata la viabilità della regione e cambierà il volto della città, rendendola più vivibile per residenti e turisti». Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci