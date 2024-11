Cor 10 agosto 2023 «Con la nuova viabilità cambia volto la città» Corsie tra Alghero e Olmedo, ormai una certezza: «cambierà il volto di Alghero». Soddisfatto e determinato il sindaco Mario Conoci Michele Pais: risultato storico per il territorio

«Si tratta dell'intervento più importante dell'ultimo decennio, che il territorio vedrà ultimato. Un'opera importante e complessa, ma c'è un grande impegno dell'Amministrazione, dei responsabili del progetto e dell'impresa» sottolinea Conoci, che parla di «risultato, frutto del lavoro del territorio e della volontà di tutti di chiudere un’opera che è prioritaria per la crescita economico-sociale del nord Sardegna». «Sarà migliorata la viabilità della regione e cambieranno le abitudini degli algheresi e dei ospiti, con una città più vivibile per residenti e turisti» conclude il sindaco di Alghero. ALGHERO - C'è la luce fuori dal tunnel. Con la pubblicazione da parte didel bando per il completamento del lotto 1 della"Della Nulla", nel tratto che da Alghero imbocca a Olmedo la 4fino a Sassari, si chiude un lungo e farraginoso iter che ha attraversato intere amministrazioni, coinvolto sindaci, scomodato assessori, deputati e perfino ministri. Più di 20 anni, tanto è passato per vedere finalmente chiuso il procedimento che porterà all'appalto di un'opera strategica per il territorio.Lo sa bene Mario Conoci quanta fatica anche i suoi predecessori abbiano dovuto imprimere nel tentativo di sbloccare procedure lunghe, articolate e parecchio complicate. Una cosa però pare chiara, sul più ampio fronte della viabilità: l'ultimo periodo sembra il più fortunato. Mentre proseguono i lavori per il completamento della circonvallazione a sud di Alghero, con le ruspe ormai su via Valverde [ LEGGI ], l'annunciato avvio delle opere a nord, col lotto 1 della Sassari-Alghero, la bretella per l'aeroporto a cui si aggancia il ramo nord della circonvallazione, «cambierà il volto della città».«Si tratta dell'intervento più importante dell'ultimo decennio, che il territorio vedrà ultimato. Un'opera importante e complessa, ma c'è un grande impegno dell'Amministrazione, dei responsabili del progetto e dell'impresa» sottolinea Conoci, che parla di «risultato, frutto del lavoro del territorio e della volontà di tutti di chiudere un’opera che è prioritaria per la crescita economico-sociale del nord Sardegna». «Sarà migliorata la viabilità della regione e cambieranno le abitudini degli algheresi e dei ospiti, con una città più vivibile per residenti e turisti» conclude il sindaco di Alghero.