S.A. 11 agosto 2023 Musica sulle Bocche: due anteprime ad Alghero Appuntamento lunedì 14 agosto con l’artista sudafricano Makhatini. Mercoledì 16 spazio invece al gruppo capitanato da Peppe Servillo e che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra rock, pop e new wave



ALGHERO - Un astro nascente della scena jazz internazionale e uno dei gruppi che grazie alla sua originalità ha segnato la storia della musica italiana. Lunedì 14 e martedì 16 agosto ad Alghero, con inizio alle 21.30, salgono sul palco di Lo Quarter il pianista sudafricano Nduduzo Makhathini e la Piccola Orchestra Avion Travel, protagonisti delle ultime due anteprime del festival “Musica sulle Bocche”.



Per la prima volta in Sardegna, Nduduzo Makhathini è un artista dal tocco originale che attinge dalla grande tradizione pianistica, ispirandosi a nomi come McCoy Tyner, Don Pullen e Abdullah Ibrahim, senza dimenticare la sua appartenenza alla cultura Zulu. Soprattutto nelle performance di piano solo, le note di Nduduzo riportano infatti a una dimensione ancestrale, proponendo un jazz che evoca il modo in cui il suo popolo danzava, cantava e parlava. Questo è ciò che lo distingue dagli altri pianisti: il suo forte legame alla terra e al suo popolo, per il quale la musica e le pratiche rituali ancestrali, erano e sono in eterna simbiosi.



Musica sulle Bocche è sostenuto dalla Camera di Commercio di Sassari grazie al progetto “Salute & Trigu”, dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, dal Ministero ai Beni Culturali, dalla Fondazione di Sardegna, dai Comuni che ospitano i concerti, con una nuova collaborazione con Coldiretti Sardegna, con il Dipartimento Produzione Multimediale della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari e con l'Accademia alle Belle Arti di Sassari.



Nella foto (di Simone Addari): Nduduzo Makhathini