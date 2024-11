S.A. 16 agosto 2023 JazzAlguer, arriva Mario Venuti al Quarter Giovedì 17 agosto in scena un esponente di primo piano della canzone d´autore italiana degli ultimi trent´anni, Mario Venuti, con Pierpaolo Latina (pianoforte e tastiere), Antonio Moscato (basso), Luca Galeano (chitarra) e Gianpaolo Lombardo (batteria)



ALGHERO - Prosegue ad Alghero la sesta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica del batterista Massimo Russino, in pieno svolgimento fino al prossimo 25 novembre nella cittadina del nord Sardegna. Dopo il successo del concerto dei Matt Bianco della settimana scorsa, appuntamento domani - giovedì 17 agosto – con un esponente di primo piano della canzone d'autore italiana degli ultimi trent'anni, Mario Venuti, in concerto a Lo Quarter dalle 21.30, con Pierpaolo Latina (pianoforte e tastiere), Antonio Moscato (basso), Luca Galeano (chitarra) e Gianpaolo Lombardo (batteria).



Accanto ai suoi pezzi "storici", il cantautore siciliano proporrà brani dell'album "Tropitalia", uscito nel 2021 (etichetta Puntoeacapo), caratterizzati da influenze sonore sudamericane e del Brasile. E sarà un'occasione per andare oltre il concerto e per conoscere da vicino un artista per il quale "il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti".



Dopo quello di domani sera (giovedì 17) con Mario Venuti, il prossimo appuntamento con JazzAlguer è per venerdì 25 agosto: la rassegna tornerà al Nuraghe Palmavera per il concerto del pianista Andrea Domenici, in trio con Nicola Muresu al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Originario di Lecco, trasferitosi negli Stati Uniti nel 2013 per approfondire il suo percorso artistico, Dominici ha avuto modo di collaborare con jazzisti illustri come Wynton Marsalis, Louis Hayes, Kenny Washington, Billy Drummond, Peter Washington, Roy Hargrove, Harry Allen, Steve Davis tra gli altri. In Sardegna per presentare il disco "Playing who I am", proporrà la musica della tradizione americana, dal bop ai giorni nostri, in chiave del tutto personale. Il concerto, con inizio alle 21, sarà preceduto alle 19.30 dalla presentazione del libro fotografico di Gianni Rizzotti "Oru Nostru". A Paolo Fresu il compito di condurre l'incontro con l'autore degli scatti.



