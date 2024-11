S.A. 16 agosto 2023 Basket Coral: tutte le novità in arrivo Una stagione ricca di novità per la società sportiva, sia dal punto di vista dello staff tecnico, sia dei nuovi atleti che hanno scelto di indossare la canotta del sodalizio algherese



ALGHERO - Il Basket Coral'93 prepara la stagione 2023/24. Una stagione ricca di novità, sia dal punto di vista dello staff tecnico, sia dei nuovi atleti che hanno scelto di indossare la canotta del sodalizio algherese. Sulla panchina della prima squadra, impegnata nel campionato regionale di Serie D, arriva coach Fabrizio Longano. Tecnico d'esperienza, Longano sarà anche il responsabile dell'Under 19 Eccellenza e dell'Under 17 Eccellenza. Andrea Cesaraccio è il nuovo coach dell'Under 13 e indosserà anche i panni di istruttore per alcuni dei gruppi del minibasket targato Coral.



Un ulteriore salto di qualità per il pozzetto tecnico della società algherese, che può già contare dei confermatissimi Enrico Salvatore, Elisabetta Santandrea e Francesco Barracu. La Coral lavora anche per migliorare i roster delle sue rappresentative, a partire dagli arrivi di Marco Cesaraccio, Federico Luciano e Raimondo Milia, elementi utili in chiave prima squadra e Under 19, grazie alle esperienza di campo vissute con il Basket'90 Sassari, lo scorso anno campioni regionali Under 17 e protagonisti della Fase Interzona Nazionale.



Sempre per la prima squadra, da sottolineare la conferma di Luigi Cesaraccio, l'arrivo del talentuoso Juan Sahud e il ritorno di un ex come Victorio Musso, che alza il livello tecnico in campo e i valori umani in tutti i momenti della vita sociale. Ed è proprio dal punto di vista umano, oltre che educativo e tecnico, che la Basket Coral '93 lavora per far diventare i suoi tesserati sportivi a 360 gradi. La stagione 2023/24 porterà in dote altre novità per il sodalizio algherese, che verranno ufficializzate in questa calda estate cestistica.