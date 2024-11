Cor 17 agosto 2023 Sabato speciale ad Alghero con Dardust e Daddy G Massive Attack È tutto pronto ad Alghero per l´atteso evento che vedrà protagonisti Dardust e Daddy G. dei Massive Attack nel doppio show a Palmavera (sold out) e presso l´Anfiteatro Ivan Graziani (posti ancora disponibili)



ALGHERO - A Special Night with Dardust and Daddy G, il magico complesso nuragico del Nuraghe Palmavera e lo straordinario Anfiteatro Ivan Graziani sul mare di Maria Pia (dalle ore 22) faranno da scenario ad uno spettacolo unico, ad ingresso totalmente gratuito, con due dei nomi più ricercati della musica contemporanea internazionale: Dardust si esibirà prima al Nuraghe Palmavera e successivamente all'Anfiteatro Ivan Graziani (dalle 22). A seguire, dalla mezzanotte il dj set di Daddy G che va dall'house fino al dub, col suono ricco di bassi made in Bristol, il noto “trip hop”.



Sold out lo spettacolo a Palmavera, prenotazioni ancora aperte per Maria Pia. Tutti esauriti in pochi giorni i posti disponibili per lo show Piano solo-Right Hemisphere di Dardust previsto dalle ore 19.30 nel complesso nuragico di Alghero, ma le numerose richieste potranno essere soddisfatte all'anfiteatro di Maria Pia, dove le prenotazioni rimangono sempre aperte ( linktr.ee/algheroturismo): parte del set, infatti, sarà ripetuto nel Duality di Dardust (inizio ore 22, apertura cancelli ore 21.30) a cui seguirà, dalla mezzanotte, il dj set, di Daddy G, storica metà dei Massive Attack.



Servizio navetta per Maria Pia. Per l'occasione sarà messa a disposizione una navetta gratuita per l'Anfiteatro Ivan Graziani con partenza da via Catalogna - fermata Cattogno Bus (orari di partenza: 21.15, 22.15, 23.15 e 00.00, orari di ritorno: 00.30, 01.30 e 02.30). Il set all'Anfiteatro prevede dei posti a sedere, che saranno occupati in ordine di arrivo. Disponibili anche le tribune e possibilità, in ogni caso, di godere dell'evento in piedi. Presenti all'interno dell'Anfiteatro parcheggi e area food & beverage. L'evento è realizzato dalla Fondazione Alghero in collaborazione con Shining Production.



Nella foto: il colpo d'occhio dell'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero in occasione di un recente evento