Saverio Zura Jazz Quintet chiude Musica & Natura

PORTO TORRES - Saverio Zura Jazz Quintet chiude una XVIII edizione di successo di Musica & Natura. Con il concerto della band Saverio Zura Jazz Quintet domani, venerdì 18 agosto alle 22, si chiude con successo la XVIII edizione di Musica & Natura, la rassegna concertistica di musica classica, jazz e pop organizzata a Porto Torres dall’associazione Musicando Insieme. Un ricco cartellone di ventuno concerti per una estate turritana all’insegna della musica di qualità, con artisti di fama internazionale che hanno regalato al folto pubblico e amanti del genere, serate entusiasmanti fra standard jazz e capolavori indimenticabili dei più grandi musicisti e innovatori del linguaggio classico e jazzistico. Nel salotto de Le Tenute Li Lioni, sarà ospite il quintetto guidato dal chitarrista 26enne di Porto Torres, Saverio Zura, premiato nella XX edizione del concorso nazionale “Chicco Bettinardi”.



La formazione è composta, oltre che dal giovane chitarrista, anche da Federico Califano sax contralto, Canio Coscia sax tenore, Nicola Muresu contrabbasso e Jacopo Careddu batteria. Saranno protagonisti di una performance di brani di artisti che hanno segnato la storia del jazz, uno stile melodico e romantico per gli amanti della buona musica tout court. L’esibizione della vigorosa compagine è un crescendo di energia e una sinergia con il pubblico, lo stesso che ha accompagnato le serate in questa stagione musicale, impreziosita dalle monumentali e suggestive location della città di Porto Torres, dalla splendida terrazza della chiesetta di Balai Vicino ai giardini delle Tenute Li Lioni, fino alla maestosa basilica di San Gavino e il suo Atrio Metropoli che ha ospitato gli ultimi concerti tenuti dai violoncellisti GuerzonCellos e dal bandoneonista Daniele di Bonaventura e insieme alla sua storica Band’Union e la cantante Ilaria Pilar Patassini.



«Ancora una volta mi sento di ringraziare tutti gli artisti che hanno accettato il nostro invito a partecipare a questa manifestazione, che si conferma essere un’offerta artistica e culturale d’eccellenza, – sottolinea Donatella Parodi, direttore artistico di Musica & Natura – senza i musicisti e senza lo staff che ha organizzato la rassegna non sarebbe stato possibile raggiungere questi risultati, ma soprattutto grazie a monsignor Salvatore Masia che ci ha ospitato nelle chiese di sua pertinenza e al meraviglioso pubblico che ha partecipato ai concerti facendo registrare il tutto esaurito». L’evento ha ottenuto il contributo della regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Saludu & Trigu della Camera di Commercio, oltre al patrocinio del comune di Porto Torres.