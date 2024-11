S.A. 18 agosto 2023 Cap d´Any 2023: via alle proposte La Fondazione Alghero intende favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore interessati. Proposte entro il 15 settembre



ALGHERO - Nell’ambito della programmazione culturale per l’anno 2023 / 2024, la Fondazione Alghero intende favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori del settore interessati, così da valutare quali iniziative culturali, artistiche e di spettacolo possano essere inserite nella programmazione del prossimo Cap d’Any. Pubblicata l'indagine esplorativa rivolta all’acquisizione di proposte di rilevante pregio da realizzare direttamente e/o alle quali eventualmente compartecipare o sostenere attraverso contributo economico e/o concessione di spazi, supporto logistico e tecnico, capaci di concorrere alla definizione di un cartellone di eventi e spettacoli per diversi target di fruitori che spazino dalla musica, al teatro, alla danza, alla comedy, alle rassegne letterarie e ai festival.



Le proposte, da inoltrare entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15 settembre 2023 esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it potranno pervenire da organismi pubblici o privati, associazioni, cooperative, gruppi culturali e ricreativi e in nessun caso da persone fisiche e dovranno aver luogo nel periodo ricompreso orientativamente fra l’8 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024. L'avviso completo è reperibile sul sito istituzionale della Fondazione Alghero https://bit.ly/Avviso_CapdAny2023_2024.