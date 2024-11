S.A. 23 agosto 2023 La rassegna Riviera del Corallo al Chiostro Tre serate dedicate a pianoforte e voce della Rassegna Riviera del Corallo, inserita all´interno del Festival del Mediterraneo. Questa sera il primo appuntamento



ALGHERO - La Rassegna Riviera del Corallo, inserita all’interno del Festival del Mediterraneo organizzato dall’Associazione culturale Arte in Musica, taglia il nastro della dodicesima edizione e porta al Chiostro di San Francesco di Alghero tre serate dedicate a pianoforte e voce. Inizialmente nata come Rassegna dislocata nelle piazzette del centro storico di Alghero e dedicata ai giovani provenienti dai vari conservatori d’Italia che arrivavano in città per seguire le Master Class musicali, la dodicesima edizione della Rassegna Riviera del Corallo si concentra sulla location del Chiostro San Francesco e apre la serata a giovani artisti e nomi di peso internazionale.



Ecco gli appuntamenti: Mercoledì 23 agosto “Compositori Sardi nella Contemporaneità” - Maestro Claudio Sanna al pianoforte. Venerdì 25 agosto “Suggestioni Musicali” - Maestro Raffaello Moretti al pianoforte. Sabato 26 agosto Duo Soprano e Pianoforte: Chiara Cabras voce e Irene Dore al pianoforte. Le tre serate spazieranno dalle musiche della Boheme, alle Nozze di Figaro, dalla musica sarda a Schubert e Chopin. Le sinergie dell’Associazione Arte in Musica hanno portato ad un’evoluzione delle diverse Rassegne che mantengono sempre il focus sulla musica e permettono la conoscenza dei nuovi artisti emergenti, come la rassegna Notturni Contemporanei realizzata con i due conservatori isolani, ma senza dimenticare gli importanti nomi nazionali e internazionali che arricchiscono i teatri italiani.



«Continuiamo a riservare uno spazio per i giovani artisti sardi e non – spiega Carmela Mura Monfardino dell’Associazione Arte in Musica – è fondamentale investire nelle nuove generazioni e permettergli l’incontro e la condivisione del palcoscenico con compositori di spicco». Con le sinergie che portiamo avanti come associazione tutto questo è possibile. Le serate, tutte programmate per le ore 21 al Chiostro di San Francesco, sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, saranno presentate da Carmela Mura Monfardino che guiderà all’ascolto delle opere i partecipanti alla manifestazione. Il Festival del Mediterraneo 2023, organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Programma Salude E Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione Alghero, Comune di Alghero.