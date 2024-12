S.A. 30 agosto 2023 Chiude la 23 edizione di Musica sulle Bocche Appuntamento mercoledì 30 al Teatro Primo Longobardo e giovedì 31 agosto in piazza Santa Caterina con il progetto del musicista algherese che suonerà con Pasquale Mirra, Fabio Giachino e Marco Frattini. Mercoledì a La Maddalena anche l’esibizione di Emong per il “La Maddalena Jazz Price”



SASSARI - Le sonorità internazionali di Enzo Favata The Crossing e l’ultima esibizione che decreterà il gruppo vincitore del primo “La Maddalena Jazz Prize”. Con i concerti in programma mercoledì 30 a La Maddalena e giovedì 31 agosto a Sassari si chiude la ventitreesima edizione del festival Musica sulle Bocche. Alle 20, a salire sul palco del teatro Primo Longobardo sarà il chitarrista Michele Bonifati con il suo progetto Emong, con Evita Polidoro alla batteria, Manuel Caliumi al sax alto e tenore e Federico Perantoni al trombone. Tra jazz, musica elettronica, rock e folk americano, per la sua originalità Emong è uno dei gruppi (insieme a Simone Basile Quintet e Satoyama) che partecipa al “La Maddalena Jazz Prize”, il premio che il festival ha voluto istituire in collaborazione con Nuova Generazione Jazz, progetto organizzato e promosso da Associazione I-Jazz con il supporto del Ministero della Cultura e il sostegno di NuovoIMAIE.



Al termine dell’esibizione verrà proclamato il vincitore, che si aggiudicherà un premio in denaro e avrà la possibilità di essere segnalato nei festival più importanti a livello internazionale. Musica sulle Bocche si chiuderà nel segno di Enzo Favata The Crossing. Mercoledì 30 alle 21.30 al teatro Primo Longobardo di La Maddalena il musicista e compositore algherese (a sax soprano, clarinetto basso, keyboards e live electronics) salirà in scena con Pasquale Mirra (midi marimba, samplers e live electronics), Fabio Giachino (synth basso, piano acustico, tastiere, live electronics e Fender Rhodes) e Marco Frattini (batteria e samplers).



The Crossing è un mix fresco, con vibrazioni ed elettronica, sintetizzatori di piano elettrico e basso synth e live electronics, vibrafoni e marimbe, batterie che creano atmosfere meravigliosamente leggere ed elastiche per l'esile soprano e il delizioso clarinetto scuro e profondo di Favata, alternando musica elettronica, jazz, rock cosmico, suoni etiopi e balinesi, in un caleidoscopio di colori e melodie. In poco più di quattro anni la band ha avuto grande successo in un tour giapponese, in Europa e in Sudamerica, suonando in varie città del Brasile e al Montevideo Jazz Festival, e in questo 2023 ancora in Asia e in Africa. Un tour rilanciato dal disco prodotto dal gruppo e che porterà Enzo Favata The Crossing a nuove date internazionali già da questo autunno. Spenti i riflettori a La Maddalena, giovedì 31 agosto Enzo Favata The Crossing chiuderà con il gran finale del festival. L’appuntamento è a Sassari in piazza Santa Caterina alle 21.30, per un concerto che celebrerà la fine della ventitreesima edizione di Musica sulle Bocche e getterà un ponte verso il festival del 2024.