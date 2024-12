S.A. 4 settembre 2023 A Sassari i nuovi Marcoledì del Conservatorio Dopo la pausa estiva l’appuntamento con la rassegna concertistica organizzata nella sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini. Il primo artista ad esibirsi sarà Fabio Arru il 6 settembre



SASSARI - Riprende il 6 settembre dopo la pausa estiva l’appuntamento con “I mercoledì del Conservatorio”, la rassegna concertistica organizzata nella sala Sassu dell’istituto di piazzale Cappuccini. A salire sul palcoscenico, dalle 19, sarà il pianista Fabio Arru, allievo del “Canepa”, che proporrà brani di Johann Sebastian Bach (Toccata in do minore BW911), Fryderyk Chopin (Ballata n° 3 in la bemolle maggiore, op. 47 e Ballata n° 4 in fa minore op. 52) e Nikolaj Karlovič Metner (Sonata minacciosa in fa minore, op. 53 n° 2).



Fabio Arru, nato nel 2001, ha iniziato lo studio del pianoforte a 13 anni a Olbia e frequenta attualmente il secondo anno del triennio di Pianoforte al Conservatorio di Sassari sotto la guida del Maestro Mariano Meloni. L’ingresso al concerto, come per tutti gli eventi del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, è libero e gratuito. Prima dell’esecuzione sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanbattista Cutolo, lo studente del Conservatorio di Napoli ucciso nei giorni scorsi nella città partenopea.



La rassegna dei “Mercoledì” quest’anno conta il record assoluto di eventi, 31 in tutta la stagione. È in assoluto la più ricca e variegata del territorio, spaziando dalla classica all’elettronica, dal canto al jazz, e ha registrato rispetto al passato un significativo incremento di pubblico. Durante i mesi estivi è stata sostituita dai “Notturni contemporanei”, in collaborazione con il Conservatorio di Cagliari, la Scuola civica “Antonietta Chironi” di Nuoro e l’Associazione culturale “Arte in musica” di Alghero.



Nella foto: Fabio Arru