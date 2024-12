Cor 5 settembre 2023

Bonus Nidi Gratis: graduatorie ad Alghero

Sono inseriti in graduatoria coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni e privati non in convenzione

ALGHERO - Con determinazione dirigenziale nr. 2197 del 31/08/2023 è stata approvata ed è in pubblicazione la graduatoria ammessi a contributo (gennaio - luglio) primo semestre 2023 relativa al bando “Bonus Nidi Gratis”. Sono inseriti in graduatoria coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni e privati non in convenzione. Tutti i documenti sono reperibili sul sito istituzionale dell'ente.