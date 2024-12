S.A. 6 settembre 2023 A settembre il Wine Festival a Bosa Il Wine Festival “Bollicine&Friends” a nel weekend del 16 e 17 settembre. Saranno due intense giornate dedicate al vino di qualità: a partire dalle bollicine francesi dei Vigneron Independant della Champagne, passando per i metodi classici e charmat dei produttori sardi fino ai grandi vini fermi



BOSA - L’Associazione Culturale Sardinia4All organizza il Wine Festival “Bollicine&Friends” a Bosa nel weekend del 16 e 17 settembre. Saranno due intense giornate dedicate al vino di qualità: a partire dalle bollicine francesi dei Vigneron Independant della Champagne, passando per i metodi classici e charmat dei produttori sardi fino ai grandi vini fermi. Il tutto con tanta bella musica ed una selezione di street food di livello che a partire dalle ore 12 si protrarrà fino alla mezzanotte nel comodo ed ombreggiato percorso del Viale Giovanni XXIII, la passeggiata storica ed il rendez-vous dei bosani.



Saranno tantissime le cantine che proporranno i loro migliori vini: dalla Francia arrivano Xavier Loriot, una cantina storica condotta dalle donne della famiglia, Guy Lamoreux col suo millesimato dedicato a Mademoiselle Bouquet e Boulachin Chaput con uno chardonnay freschissimo ed elegantissimo. Non mancheranno le Malvasia di Bosa DOC con le bollicine ed i vini fermi di Cantina Madeddu, dei Fratelli Pusceddu, dei Fratelli Porcu e della Cantina Masia che rappresenteranno il vino del Territorio per eccellenza.



Dalla Sardegna arriveranno Argiolas (Serdiana), Atlantis e Giogantinu da Berchidda, Jerzu Antichi Poderi, Sella & Mosca e Poderi Parpinello da Alghero, Mesa (Sant’Anna Arresi), Cherchi (Usini), Contini (Cabras), Cantina del Vermentino di Monti, Giuseppe Sedilesu (Mamoiada), Tenuta l’Ariosa (Sassari), Pranu Tuvara da Cardedu, Cantina Dorgali e la cantina dei Fratelli Puddu di Oliena. La musica e gli spettacoli al Bollicine&Friends partiranno dalle ore 12 di sabato e finiranno in tarda nottata la domenica: a creare la giusta colonna sonora ci penseranno i Dj Resident del Bosa Beer Fest Sergio, Maria e Nanni Douglas che proporranno sonorità lounge in due distinte postazioni nel percorso sia il sabato che la domenica. Lo spazio live ospiterà le suadenti e dolcissime atmosfere di Sandra Trudu & One Note Quartet (sabato), il duo INGIROPERCANZONI con le classiche ed intramontabili melodie cantautorali italiane rivisitate con organetto, chitarra e voce ed il gruppo The Shakin’ Apes che ci riporterà tutti nei favolosi anni ’50 del rock e del rockabilly americano (domenica).