S.A. 9 settembre 2023 Dai droni alla street art: laboratori gratuiti Via ai laboratori gratuiti per giovani dagli 11 ai 24 anni del progetto Centri in Rete del Plus ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino



SASSARI - Sono in partenza i laboratori gratuiti per giovani dagli 11 ai 24 anni del progetto Centri in Rete del Plus ambito territoriale di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. I percorsi si svolgeranno nel Centro Poliss del Comune di Sassari, in via Baldeda 15. Le iscrizioni sono aperte sino al 22 settembre. Street Art, Volare con i Droni, Scrittura creativa e Grafia&Comunicazione saranno i primi a prendere il via, seguiranno nei prossimi mesi i laboratori di fumetti, Social Media Manager, Video Making, Content Marketing e Co – progettazione idee di impresa.



Per ogni laboratorio sono previsti massimo 20 iscritti. Per informazioni contattare il numero 3297883850 e/o la mail cirsassariplus@gmail.com. Street Art, a cura di K.NF, in collaborazione con Manu Invisible. A partire dal 7 settembre, alle 15.30. Un laboratorio creativo dedicato alla conoscenza delle tecniche della street art e in generale all’arte murale. Durante il laboratorio saranno affrontate le diverse tecniche pittoriche, con attività pratiche. Sarà organizzato un contest finale, dove poter mettere in pratica le competenze acquisite, grazie alla realizzazione di un’opera all’interno della città, in un luogo identificato dai ragazzi in collaborazione con i referenti del Comune di Sassari.



Grafica & Comunicazione, a cura di Francesca Murtula, Martina Mugoni, Andrea Messina, Carlo Massei e Luca Fancello, in collaborazione con Clip_Informale partner dei Centri In Rete. A partire dal 2 ottobre, alle 16.30. Come si racconta un evento, un progetto o il proprio lavoro? Durante il laboratorio scopriamo insieme cosa significa preparare un piano di comunicazione integrato tra i vari mezzi di comunicazione online e offline e i segreti per una veste grafica efficace. Scrittura creativa, a cura di Carlo Massei, Luca Fancello, Roberta Campagna in collaborazione con Clip Informale partner dei Centri In Rete. A partire dal 4 ottobre alle 16.30. Laboratorio con cui far emergere la creatività attraverso il gesto della scrittura. Verrà fuori un racconto? Una poesia? Chissà, lo scopriremo insieme. Volare con i droni, a cura di Antonio Ruiu do Mira Sardegna. A partire dal 5 ottobre. Laboratorio dedicato alla realizzazione/implementazione/utilizzo dei droni con controllo da remoto. Previa introduzione della tematica, della normativa riguardante il volo, saranno affrontati gli aspetti generali del volo, la terminologia e gli scenari di impiego.