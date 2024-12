S.A. 11 settembre 2023 L’Ance Centro-Nord Sardegna festeggia 75 anni Una tavola rotonda con le massime cariche istituzionali sul futuro della nostra isola e un grande spettacolo in piazza d’Italia a Sassari sono gli eventi organizzati per il prossimo 15 settembre dall’ANCE Centro-Nord Sardegna per celebrare il 75esimo anniversario dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili del territorio



ALGHERO - L’Associazione dei costruttori edili (ANCE) del Centro Nord Sardegna compie 75 anni e per festeggiare questo importante traguardo organizza per il 15 settembre a Sassari una giornata che culminerà in uno spettacolare evento in piazza d’Italia offerto alla città e al territorio. L’anniversario, oltre a sancire un importante traguardo per uno dei settori più attivi in Sardegna (l’edilizia rappresenta il 10% del PIL regionale e occupa il 44% dei lavoratori dell’Industria), vuol essere lo spunto per una seria riflessione sullo stato attuale dell’economia territoriale e del comparto in particolare, anche in vista dell’appuntamento con le elezioni regionali del 2024 e con le nuove strategie che la prossima Giunta regionale dovrà tracciare.



Presentando gli eventi dell’anniversario in una conferenza stampa a Villa Mimosa, sede dell’Associazione a Sassari, il Presidente di ANCE Centro-Nord Sardegna Silvio Alciator ha detto: «Secondo i dati dell’Osservatorio ANCE-Prometeia, il 2022 è stato un anno molto positivo per il nostro comparto, soprattutto grazie al Superbonus 110% che ha consentito un incremento occupazionale senza precedenti». Il provvedimento governativo ha interessato nell’Isola quasi 15mila edifici per oltre 2,3 miliardi di euro di investimenti ammessi in detrazione, di cui il 72% stabili unifamiliari (dati ENEA-Ministero dell’Ambiente, luglio 2023).

I trend positivi di crescita seguiti alle politiche nazionali di riqualificazione energetica registrano però nel 2023 un pesante rallentamento: nel primo semestre di quest’anno tutti gli indicatori (ore lavorate, addetti e imprese iscritti alla Cassa edile) calano rispetto all’analogo periodo del 2022, mentre dodici mesi fa si era registrato un incremento di oltre il 30% delle ore lavorate, del 25% dei lavoratori, del 12% delle imprese e di un terzo dei salari rispetto al 2021. Il dato registra punte negative nel territorio della provincia di Sassari.



Non va meglio il capitolo dei Fondi europei destinati all’Isola: la Sardegna è riuscita a spendere soltanto il 66% dei finanziamenti previsti per il periodo 2014-2020 (meno della media nazionale) e c’è preoccupazione per la capacità di spesa dei fondi destinati alla Sardegna dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). «Non è più procrastinabile l’avvio di politiche strategiche di lungo periodo che consentano di disegnare il futuro sostenibile della Sardegna», ha spiegato il Presidente Alciator, secondo cui il primo problema da risolvere è lo spopolamento dell’Isola: i residenti sono oggi poco più di un milione e mezzo ma tra cinquant’anni, secondo le stime, saranno il 40% in meno e ogni 100 giovani ci saranno 456 over 65 (dati ANCE-ISTAT). «La Regione deve invertire questa tendenza limitando l’emigrazione e questo si può ottenere solo con una visione strategica delle politiche economiche – ha spiegato il numero uno dell’ANCE territoriale –. Serve una nuova visione di sviluppo sostenibile e condivisa con tutte le parti sociali, che ponga le basi per una legge urbanistica che renda praticabili le strategie da seguire e determini un quadro normativo certo e a lungo termine per la nostra Isola», ha aggiunto.



Nel territorio di Sassari i costruttori hanno alle spalle quasi un secolo di storia: la sezione degli edili nell’Unione provinciale degli imprenditori nasce infatti nel 1926, per confluire poi nell’Associazione nazionale nel 1948, pochi anni dopo che questa vede la luce. Un passato glorioso che ha accompagnato la Sardegna settentrionale, i suoi abitanti e il suo territorio in un cammino non sempre facile. Con la forza di 75 anni di storia, l’ANCE Centro Nord Sardegna rivolge ora lo sguardo al futuro e il 15 settembre dalle 18, nella sala Sciuti del Palazzo della Provincia avvia un momento di confronto pubblico in una tavola rotondache coinvolgerà le istituzioni pubbliche, locali e regionali, istituti di credito, imprese e rappresentanze sindacali di categoria in un incontro che faccia il punto sul comparto in particolare e sullo stato di salute del territorio più in generale. All’importante appuntamento parteciperà, tra gli altri, l’intero Consiglio di Presidenza dell’ANCE nazionale con in testa la Presidente Federica Brancaccio.



Per concludere quest’importante anniversario e condividerlo col territorio, l’ANCE ha organizzato un grande evento nel cuore della città, Piazza d’Italia, che dopo la tavola rotonda, dalle 22, diventerà un teatro a cielo aperto per il coinvolgente spettacolo Mannequin. Storie di sarti e di legami con gli acrobati della compagnia di danza verticale Cafelulè: danza e videoproiezioni sono i due protagonisti di uno show che vedrà i corpi degli artisti creare relazioni e geometrie con immagini create ad hoc e proiettate sulla facciata del palazzo della provincia in Piazza Italia a Sassari. Uno spettacolo straordinario e inedito in città che l’ANCE Centro-Nord Sardegna vuole condividere con la comunità in cui da quasi cent’anni opera e produce ricchezza, benessere e occupazione. L’evento sarà totalmente gratuito per il pubblico, che potrà prenotare sino a esaurimento disponibilità un posto a sedere per lo spettacolo in piazza ritirando il biglietto nel box office dell’Associazione “Le ragazze terribili” in via Roma 144 a Sassari a partire da martedì 12 settembre (orari 10-13, 16,30-19,30).



Nella foto: il presidente di ANCE Centro-Nord Sardegna Silvio Alciator