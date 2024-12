Cor 12 settembre 2023 Restituiscono il portafoglio ma prima lo svuotano Restituiscono un portafoglio smarrito all’aeroporto di Alghero, ma lo avevano prima svuotato: denunciati quattro giovani algheresi in partenza per Barcellona. L´intervento dei carabinieri



ALGHERO - Scusate, abbiamo ritrovato un portafogli nei pressi della fermata dell’autobus. Possiamo consegnarlo a voi affinché venga restituito al proprietario? Certo, chiosano i carabinieri della compagnia di Alghero, distaccati presso l’aeroporto riviera del corallo. Questo gesto, apparentemente nobile, smaschera quattro ragazzi, tutti giovanissimi, in partenza per Barcellona.



I carabinieri, dopo aver preso in consegna il portafoglio, hanno rintracciato in pochissimo tempo la vittima, la quale, particolarmente felice per la chiamata ricevuta, chiede ai suoi interlocutori se all’interno fossero ancora presenti diverse banconote dal valore complessivo di circa 250 euro. Purtroppo, la triste scoperta e il forte sgomento della donna che, però, viene subito tranquillizzata dai militari che assicurano il massimo impegno e la tempestività nella ricerca degli autori del furto.



Così, i sospetti ricadono immediatamente sui quattro ragazzi che, pochi istanti prima, avevano gentilmente consegnato il portafogli. Sospetti diventati chiari indizi di colpevolezza dopo aver visionato e acquisito le registrazioni delle telecamere del sistema di videosorveglianza esterno del locale scalo aeroportuale. La scena, vista in differita, non ha lasciato spazio a fraintendimenti: i ragazzi casualmente ritrovano il portafogli e, dopo averne ispezionato il contenuto, asportano le diverse banconote suddividendole in quattro parti.



Raggiunti nell’area airside, quasi pronti per lasciare il gate, i ragazzi confermano di aver prelevato la somma di 250 euro che viene recuperata dai militari operanti e restituita all’avente diritto, una donna italiana in vacanza nel territorio algherese. I quattro ragazzi sono stati deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria. Il risultato investigativo testimonia la vicinanza e la tempestività nel dare una risposta al cittadino da parte dei militari dell’arma dei carabinieri.