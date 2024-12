Cor 12 settembre 2023 Al Solaio nuove casette per la colonia felina Il luogo, poco decorso per via di anfratti di fortuna, è ora allestito con casette idonee e coibentate. Passo avanti sul fronte del benessere animale ad Alghero. Animali, gattari e residenti ringraziano: un passo di civiltà



ALGHERO - Nuove casette coibentate per le colonie feline riconosciute sul territorio comunale di Alghero in sostituzione delle baracche di fortuna realizzate negli anni. Si parte dal "Solaio", sotto le antiche mura della città adiacenti al molo portuale: posizionate in questi giorni nuove casette idonee e coibentate, acquistate con fondi appositamente dedicati al benessere animale e provenienti da premialità ottenute dall'amministrazione comunale in questi anni. L'accelerazione al progetto voluto con forza dall'assessore Andrea Montis, nasce dall'esigenza di rendere più decorose le colonie feline riconosciute ed al contempo risolvere situazioni di degrado che inficiavano i rapporti di buon vicinato tra residenti e "gattari" autorizzati alla cura degli animali.