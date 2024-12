Cor 14 settembre 2023 Boe-ormeggio a Porto Conte: 1,7 milioni Ministero dell’Ambiente ed Ispra approvano la proposta progettuale dell´Area Marina Capo Caccia - Isola Piana a cui viene assegnato un finanziamento di 1,7 milioni di euro di fondi PNRR per il completamento della implementazione delle boe di ormeggio



ALGHERO - Importante finanziamento per la città di Alghero che ottiene 1,7 milioni di euro dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilieza per implementare le boe di ormeggio all'interno della Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana e della ZSC ITB010042. Il progetto prevede la tutela degli habitat marino-costieri ed è rivolto in particolare alla conservazione diretta della locale prateria di Posidonia oceanica presente. L'implementazione di boe, che arriveranno a 216 in totale, non riguarderà soltanto gli areali non protetti all’interno dei confini della Amp, ma interesserà anche una ampia zona soggetta ad ancoraggio nel tratto di costa che va da Capo Galera sino ad oltre Punta Negra.