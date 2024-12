Cor 20 settembre 2023 Operaio travolto in un cantiere tra Alghero e Sassari Immediato il ricovero presso il reparto di Rianimazione delSantissima Annunziata. L’uomo originario del nuorese ma residente a Sassari, dipendente della Multiss, è stato portato con l’elisoccorso del 118



ALGHERO - Grave incidente nella giornata di martedì a bordo strada, in un cantiere sulla Provinciale 69, nella zona di Villassunta, al confine tra i comuni di Sassari e quello di Alghero. Un operaio di 39 anni sassarese dipendente della Multiss, la partecipata della provincia che esegue lavori di manutenzione nel territorio, è stato travolto da un’auto. L'uomo è stato portato con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari ed è stato ricoverato in Rianimazione. Sul posto i sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Sassari e vigili del fuoco del comando provinciale.