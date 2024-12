S.A. 22 settembre 2023 Le Giornate del Romanico a Cargeghe Le visite guidate gratuite alla chiesetta di Santa Maria´e Contra si terranno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre



SASSARI - Il 30 settembre e il 1 ottobre ritornano a Cargeghe: "Le Giornate del Romanico, 2023". Organizzate sotto l'egida della "Fondazione Sardegna Isola del Romanico", con la RAS Regione Autonoma della Sardegna e la "Fondazione di Sardegna", presso la splendida chiesetta di Santa Maria'e Contra, la più piccola chiesa romanica della Sardegna, verranno programmate dall'Amministrazione comunale di Cargeghe, con il sostegno del parroco don Matteo Jan, delle visite guidate gratuite.



Si tratta di un'edificio di culto la cui fondazione risale al XII secolo per opera di maestranze commissionate dall'ordine Camaldolese insediatosi nel Giudicato di Torres. Incastonata in un ambiente campestre davvero suggestivo e sovrastata dall'altopiano di Giorrè con le sue caratteristiche falesie calcaree. Dedicata al culto della Natività di Maria nella data dell'8 settembre e da alcuni anni ormai tappa imprescindibile del "Festival delle Bellezze".



In occasione di queste giornate dedicate al romanico, Cargeghe si apre ai visitatori e mostra uno dei suoi gioielli più preziosi. «Con questa iniziativa prosegue da parte dell'amministrazione comunale il progetto di valorizzazione della chiesa romanica di Santa Maria'e Contra e del suo incantevole contesto ambientale. Cargeghe è un piccolo paese che offre grandi occasioni per godere appieno di storia, natura e archeologia, e queste occasioni sono importanti per valorizzare il nostro patrimonio». Le visite guidate gratuite si terranno sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, al mattino dalle 11 00 alle 13 00 e il pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30.