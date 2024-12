S.A. 22 settembre 2023 Serata d´organo alla Cattedrale di Alghero Stanislav Surin sarà il protagonista di una serata dedicata alla Scuola tedesca del XIX secolo arricchita dalla partecipazione del Coro Polifonico Algherese e dai giovanissimi Joves Ensemble dello stesso coro. L´appuntamento è sabato 23 settembre alle ore 21



ALGHERO - La Rassegna Organistica, inserita all’interno del Festival del Mediterraneo organizzato dall’Associazione culturale Arte in Musica, prosegue con le serate nella scenografica location della Cattedrale Santa Maria. Sotto la direzione artistica del maestro Ugo Spanu, Stanislav Surin sarà il protagonista di una serata dedicata alla Scuola tedesca del XIX secolo arricchita dalla partecipazione del Coro Polifonico Algherese e dai giovanissimi Joves Ensemble dello stesso coro. L'appuntamento è sabato 23 settembre alle ore 21.



Stanislav Šurin ha studiato organo al Conservatorio nazionale di Bratislava, al Conservatorio diocesano di Vienna a presso l’Accademia di musica di Bratislava. In qualità di solista si è esibito molte volte con l’Orchestra filarmonica slovacca. Nel 2000 ha organizzato una conferenza internazionale sulla salvaguardia degli organi storici ed è stato inoltre supervisore e consulente per il restauro di organi storici e per la costruzione di nuovi strumenti. Attualmente insegna organo presso l’Università Cattolica di Ružomberok. La serata sarà presentata da Carmela Mura Monfardino che guiderà all’ascolto delle opere i partecipanti alla manifestazione.