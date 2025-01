S.A. 27 settembre 2023 Scuole tennistiche mondiali ad Alghero Il Tc Alghero ha ospitato un incontro che ha visto allenatori e giocatori confrontarsi sulle metodologie delle varie scuole internazionali di tennis in carrozzina



ALGHERO - Nei giorni del torneo internazionale Sardinia Open, Itf1 Series inserito nel calendario dell'Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, il Tc Alghero ha ospitato un incontro che ha visto allenatori e giocatori confrontarsi sulle metodologie delle varie scuole internazionali di tennis in carrozzina. L'incontro, ottima occasione di confronto e condivisione tra stili e tecniche diverse, ha avuto luogo da lunedì 25 a sabato 30 settembre, con l'organizzazione dell'Asdc Sardinia Open e grazie al contributo della Fondazione Sardegna.



Maestri e atleti si sono confrontati sulla tecnica di insegnamento delle varie “scuole tennistiche” mondiali, in materia di insegnamento, allenamenti e organizzazione di gioco. Ampia e qualificata la partecipazione, con alcuni tra i più forti tennisti del mondo, a partire dallo spagnolo Martin De La Puente (con coach Fernando San Martin), il belga Joachim Gerard (con il suo coach Damien Martinquet), i britannici Gordon Reid e Ben Bartram, i giapponesi Takuya Miki e Koji Sugeno, il canadese Robert Shaw (con il tecnico Carl Schrameyer) e una corposa delegazione francese, con quattro giocatori capitanati dal campione olimpico Stephane Houdet.



Per l'Italia erano presenti il maestro Gianpaolo Coppo, i portacolori della Nazionale Luca Arca e Marianna Lauro, e numerosi atleti che hanno approfittato dell'occasione per affinare la loro tecnica. Da segnalare la partecipazione degli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi” di Alghero, che hanno approfittato dell'occasione per ascoltare e condividere esperienze sportive e sociali.



Nella foto: Joachim Gerard