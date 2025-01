Cor 28 settembre 2023 Maxi-blitz: indagato anche Temussi L´ex commissario dell´Ats sarebbe tra gli indagati nell´operazione del Ros di Cagliari tesa a smantellare la presunta organizzazione criminale con collegamenti nella politica regionale sarda



Ci sarebbe anche Massimo Temussi, attuale presidente nazionale di Anpal Servizi ed ex consulente della ministra del Lavoro Marina Calderone, tra gli indagati del maxi-blitz del Ros di Cagliari tesa a smantellare la presunta organizzazione criminale con collegamenti nella politica regionale sarda. Temussi, insieme al medico Tomaso Cocco, sarebbe indagato per abuso d'ufficio e violazione del segreto d'ufficio: presunti reati che avrebbe commesso, secondo quanto riportato dal Gip di Cagliari Michele Contini nelle 407 pagine di ordinanza, quando era commissario straordinario dell'Ats Sardegna, l'azienda regionale per la salute.