In Pinacoteca un’opera di Pino Manos

SASSARI - Arriva al Museo l’opera di Pino Manos, Spazio Estroflesso Rosso (2000). Torna la diciannovesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Per la Pinacoteca Nazionale di Sassari sarà l’occasione per celebrare l’evento con una nuova acquisizione. Sabato 7 ottobre, alle 18.00, la direttrice della Pinacoteca, Maria Paola Dettori, illustrerà la grande tela donata e la figura di Manos nel panorama artistico contemporaneo.



Alla presentazione dell’opera sarà presente Paola Porta, compagna e moglie di Pino Manos, che oggi cura l’Archivio e la divulgazione dell’attività dell’artista che ha fortemente voluto la donazione al Museo. Sarà l’occasione per raccontare gli aspetti più rilevanti dal punto di vista umano e spirituale dell’autore, visti e vissuti nel corso della loro trentennale unione.



L’acquisizione dello Spazio estroflesso rosso, che si aggiunge alle altre importanti opere di Costantino Nivola e Maria Lai, arrivate di recente in Pinacoteca, arricchisce la collezione del Museo e offre a Sassari la possibilità di riscoprire un suo importante artista, apprezzato dagli appassionati di arte contemporanea in tutto il mondo. Dal 2016, in collaborazione con Opera Gallery, importante galleria con sedi nelle principali città del mondo, la sua attività espositiva ha varcato i confini nazionali con mostre a Parigi, Londra e New York, riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di critica, e continua anche dopo la sua scomparsa, avvenuta a Milano il 23 luglio 2020.

Per l’evento l’ingresso in Pinacoteca è gratuito.