Abusi su bambina algherese: 55enne a processo

ALGHERO - Un 55enne è stato rinviato a giudizio per presunta violenza sessuale su una minore. La decisione è stata presa ieri dal gup del Tribunale di Sassari Gian Paolo Piana che ha disposto il processo per i presunti abusi ai danni di una minorenne algherese andati avanti dal 2016 fino al 2021. Come riporta il quotidiano l'Unione Sarda l'uomo, amico di famiglia dei genitori della piccola, avrebbe abusato della piccola sia ad Alghero, sia in una località del Nord Italia da cui proviene. Il malessere e i disagi della bambina sono stati notati dai genitori che hanno proceduto con la querela.