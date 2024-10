S.A. 18 ottobre 2023 Camminata tra gli Olivi da Ittiri a Villacidro Domenica 29 ottobre prossimo, la settima edizione della manifestazione. La camminata si svolgerà in 17 città sarde, tra cui Ittiri, Sorso e Usini



CAGLIARI - Nel corso di una conferenza stampa presso l'Assessorato dell'Agricoltura è stata presentata la settima edizione della Camminata tra gli Olivi, l’evento promosso dall'Associazione nazionale Città dell'Olio in 150 città italiane. Domenica 29 ottobre prossimo, la camminata si svolgerà in 17 città sarde: Bolotana (NU), Giba (CI), Gonnosfanadiga (VS), Ilbono (OG), Ittiri (SS), Masainas (CI), Riola Sardo (OR), Samatzai (CA), Santadi (CI), Serrenti (VS), Siddi (OR), Sini (OR), Sorso (SS), Uri (SS), Usini (SS), Ussaramanna (VS) e Villacidro (VS) con percorsi di trekking, escursioni in bici, degustazioni di pane e olio, visite ai frantoi, esperienze di raccolta delle olive e tanto altro ancora. Il tema. “Olio & Salute” è il tema di questa edizione della Camminata tra gli Olivi promossa con la stretta alleanza della Lega Italiana per la Lotta conto i Tumori (LILT) e della Fondazione Italiana Fegato (FIF).